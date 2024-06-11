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Что произошло за день: вторник, 11 июня

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Всемирный банк повысил прогнозы роста ВВП России на 2024 и 2025 годы. Согласно новым прогнозам, российская экономика увеличится на 2,9% в текущем году, на 1,4% в следующем году и на 1,1% в 2026 году, говорится в июньском докладе Global Economic Prospects. В апреле ВБ прогнозировал повышение ВВП РФ на 2,2% в 2024 году и на 1,1% в 2025 году.

- Гагаринский суд Москвы заочно приговорил к 8,5 годам колонии общего режима адвоката Илью Новикова (в России признан иноагентом и лишен статуса адвоката) по делу о фейках о российских военных. Также суд запретил Новикову в течение четырех лет заниматься адвокатской деятельностью и в течение того же срока администрировать интернет-ресурсы.

- Аналитики Citi спрогнозировали новые рекорды на фондовом рынке Европы через год. Эксперты ожидают повышения сводного индекса крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 до 580 пунктов, что предполагает 11%-ный рост по сравнению со значением индикатора на закрытие рынка в понедельник (522,16 пункта). С начала текущего года Stoxx Europe 600 увеличился на 9%.

- Заморозки в РФ повредили до 30% посевов озимых культур, сообщил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По его словам, это серьезные потери.

- Стартовал второй этап учений нестратегических ядерных сил РФ. Военные России и Белоруссии отработают подготовку к боевому применению такого оружия. Между тем на севере Литвы начались учения "Прочный щит 6" с участием военных стран НАТО.

- Нежелательными в РФ могут стать иностранные организации и с участием госорганов, следует из принятого Госдумой в I чтении пакета законопроектов.

- Wildberries разместила ЦФА на 3 млрд рублей на платформе Альфа-банка. Срок обращения цифровых финансовых активов - 9 месяцев, фиксированный процентный доход установлен на уровне 17,5 % годовых.

- Китай заинтересовался импортом северных оленей из России. Этот вопрос обсуждался на 12-м заседании российско-китайской рабочей группы по сотрудничеству в сфере ветеринарного надзора, фитосанитарного контроля и безопасности пищевых продуктов.

- Выставка Сурикова стала рекордной по посещаемости для Русского музея. За полгода работы ее посетили 334 тысяч человек.

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