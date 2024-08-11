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Что произошло за день: воскресенье, 11 августа

Белорусские танкисты выдвинулись к границе, кишечная инфекция в кардиоцентре и медальный зачет ОИ

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число пострадавших при падении обломков сбитой ракеты на дом в Курске выросло до 15. Между тем уже более восьми тысяч человек выехали в минувшие сутки из приграничных районов Курской области. Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что украинская ДРГ заходила на территорию Беловского района области. В Минобороны подчеркнули, что военные РФ за сутки пресекли попытки прорыва ВСУ на бронетехнике вглубь страны.

- Белорусские танкисты выдвинулись к границе с Украиной для усиления группировки войск, сообщила пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

- У 94 пациентов кардиоцентра в Югре выявлена кишечная инфекция. Предварительно установлено, что источником инфекции стали продукты питания. Прокуратура и СКР начали проверку.

- Власти Турции начали разблокирование Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной). В правительстве страны заявили, что пришли к этому решению после переговоров с представителями Instagram, которые согласились удовлетворить выдвинутые требования.

- Сборная США выиграла медальный зачет Олимпиады. На втором месте команда Китая, на третьем - Япония.

- Один подросток погиб и трое пострадали в Москве в ДТП с каршерингом. По предварительной информации, за рулем арендованной машины также находился несовершеннолетний.

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