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Что произошло за день: среда, 25 декабря

Авиакатастрофа в Казахстане, взрыв во Владикавказе и причины крушения сухогруза в Средиземном море

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В казахстанском Актау упал пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту находились 67 человек, в том числе 16 россиян. В катастрофе выжили 29 человек, в том числе девять россиян. Также на борту находились граждане Азербайджана, Казахстана и Киргизии. Самолет Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный, был перенаправлен в Махачкалу по метеоусловиям, а из Махачкалы - в Актау. Основной версией крушения изначально назвали техническую неисправность, но затем президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что говорить о причинах рано. Авиакомпания приостановила рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу.

- Взрыв произошел в ТЦ во Владикавказе. Погиб один человек. Причиной произошедшего сначала назвали взрыв газа, однако затем глава республики Сергей Меняйло сообщил, что к взрыву и пожару привело падение обломков сбитого беспилотника.

- В отношении сухогруза Ursa Major, затонувшего в Средиземном море, был совершен террористический акт, считают в компании "Оборонлогистика". Там опровергли сообщения СМИ о перегрузе.

- МВД России объявило Илью Яшина (признан в РФ иноагентом) в розыск. В карточке помилованного и освобожденного из колонии оппозиционера говорится, что он "разыскивается по статье УК".

- Произошло аварийное отключение энергокабеля между Эстонией и Финляндией. В Финляндии не исключают, что сбой в работе электрокабеля Estlink 2 стал результатом вандализма.

- Краевой режим ЧС введен на Кубани после разлива мазута. Уже 21 мертвого дельфина нашли после крушения танкеров. С Черноморского побережья Краснодарского края вывезли более 23 тыс. тонн загрязненного мазутом песка, в Керченском проливе собрали 25 тонн нефтеводяной смеси.

- Суд немного смягчил приговор режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук. Ранее они получили по шесть лет колонии по делу об оправдании терроризма. Теперь Беркович окончательно назначено наказание в виде 5 лет 7 месяцев лишения свободы, Петрийчук - в виде 5 лет 10 месяцев.

- Программа реновации в Москве после 2032 г. включит 9- и 12-этажные дома, заявил Сергей Собянин.

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