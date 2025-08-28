Поиск

Что случилось этой ночью: четверг, 28 августа

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Локомотивное депо загорелось на станции Петров Вал в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА. Пожар потушен, пострадавших нет, движение поездов восстановлено. В ростовском селе Маньково-Калитвенское эвакуировали 89 человек из-за угрозы детонации фрагментов беспилотника. В аэропортах Казани, Самары, Волгограда, Саратова и Сочи вводились ограничения на прием и выпуск самолетов.

- Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 102 беспилотников ВСУ над Ростовской, Самарской, Воронежской, Саратовской, Волгоградской областями, Краснодарским краем, Крымом, Черным и Азовским морями.

- ЕС рассматривает введение вторичных антироссийских санкций, "чтобы не дать третьим странам помогать России обходить уже существующие карательные меры", сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

- В Мещанский суд Москвы поступил иск об обращении в доход государства земельного участока, принадлежащего экс-владельцу ЮКОСа Михаилу Ходорковскому (признан в РФ иноагентом).

- Теплая погода с температурой выше плюс 20 градусов прогнозируется в Москве в начале сентября. Температура в понедельник, 1 сентября, будет на 4-5 градусов выше нормы.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В праздновании в Китае победы во Второй мировой войне примут участие 26 зарубежных лидеров

В праздновании в Китае победы во Второй мировой войне примут участие 26 зарубежных лидеров

"Евротройка" намерена запустить механизм восстановления санкций против Ирана

ЕС рассматривает введение вторичных санкций в отношении России

Что произошло за день: среда, 27 августа

Два ребенка погибли в результате стрельбы в католической школе в Миннеаполисе

Два ребенка погибли в результате стрельбы в католической школе в Миннеаполисе

Лидеры Франции и Германии заявили о поддержке процесса евроинтеграции Молдавии

Лидеры Франции и Германии заявили о поддержке процесса евроинтеграции Молдавии

Прокачка российской нефти по "Дружбе" в Венгрию возобновится 28 августа

США продлили на год возможность ввести в страну алмазы российского происхождения

США продлили на год возможность ввести в страну алмазы российского происхождения

Кабмин Германии одобрил законопроект о призыве в армию на добровольной основе

Кабмин Германии одобрил законопроект о призыве в армию на добровольной основе

Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию могут возобновиться 27 или 28 августа

Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию могут возобновиться 27 или 28 августа
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7033 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });