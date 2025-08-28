Что случилось этой ночью: четверг, 28 августа

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Локомотивное депо загорелось на станции Петров Вал в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА. Пожар потушен, пострадавших нет, движение поездов восстановлено. В ростовском селе Маньково-Калитвенское эвакуировали 89 человек из-за угрозы детонации фрагментов беспилотника. В аэропортах Казани, Самары, Волгограда, Саратова и Сочи вводились ограничения на прием и выпуск самолетов.

- Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 102 беспилотников ВСУ над Ростовской, Самарской, Воронежской, Саратовской, Волгоградской областями, Краснодарским краем, Крымом, Черным и Азовским морями.

- ЕС рассматривает введение вторичных антироссийских санкций, "чтобы не дать третьим странам помогать России обходить уже существующие карательные меры", сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.



- В Мещанский суд Москвы поступил иск об обращении в доход государства земельного участока, принадлежащего экс-владельцу ЮКОСа Михаилу Ходорковскому (признан в РФ иноагентом).

- Теплая погода с температурой выше плюс 20 градусов прогнозируется в Москве в начале сентября. Температура в понедельник, 1 сентября, будет на 4-5 градусов выше нормы.