Поиск

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 сентября

Парламентские выборы в Молдавии, перебои со светом и водой в Белгороде, стрельба в церкви мормонов в США

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Оппозиция набирает почти 46% на выборах в парламент Молдавии. После подсчета более 96% протоколов, у "Патриотического блока" - 25,32% голосов, блока "Альтернатива" - 8,29 %, партии "Демократия дома" - 5,67%, "Нашей партии" - 6,26%. Правящая партия "Действие и солидарность" получает 48,46% голосов.

- Перебои со светом и водой возникли в Белгороде после обстрелов. Основные работы по восстановлению электроснабжения завершены. "Самая большая проблема остается с подачей горячей воды. Но общий объем повреждений мы сможем оценить только в светлое время суток", - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Также сообщалось о двух пострадавших в столице региона.

- Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 78 беспилотников ВСУ над Брянской, Белгородской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Орловской, Курской областями и Московским регионом.

- Число жертв нападения на церковь в США выросло до четырех человек, восемь пострадали. Ранее 40-летний мужчина открыл огонь по прихожанам церкви мормонов в городе Гранд-Блан в штате Мичиган, после чего поджог здание. нападавший был ликвидирован, пожар потушили. Американский президент Дональд Трамп на фоне трагедии призвал положить конец "эпидемии насилия".

- "Барселона" победила "Реал Сосьедад" со счетом 2:1 и стала лидером чемпионата Испании по футболу.

