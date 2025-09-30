Что случилось этой ночью: вторник, 30 сентября

План Трампа по завершению конфликта в Газе, приказ об осенней призывной кампании в РФ, 81 сбитый БПЛА над регионами РФ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Белый дом обнародовал план Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа. Он включает создание временного технократического правительства, международного надзорного органа во главе с Трампом, а также обмен заложниками и заключенными. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план.

- Великобритания, Франция, Италия, а также ряд арабских и исламских государств выразили поддержку мирному плану Трампа. Катар и Египет передали его переговорной группе ХАМАС, палестинское движение пообещало посредникам изучить предложение.

- Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф может покинуть свой пост до конца года, сообщила Times of Israel со ссылкой на источник. Ожидается, что это произойдет после урегулирования конфликта на территории сектора Газа.

- Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минпромторгу, Минсельхозу и Минфину совместно с ЦБ проработать меры дополнительной поддержки экспорта продукции российских производителей сельхоз- и спецтехники.

- Министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ о проведении осенней призывной кампании. Ранее указ подписал президент Владимир Путин. На срочную военную службу с 1 октября по 31 декабря будут призваны 135 тыс. человек.

- Генштаб ВС России сообщил, что во время осеннего призыва в Москве, республике Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областях будут рассылать только электронные повестки.

- Силы ПВО перехватили и уничтожили 81 украинский беспилотник над Воронежской, Белгородской, Ростовской, Курской и Волгоградской областями.