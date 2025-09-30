Поиск

Что случилось этой ночью: вторник, 30 сентября

План Трампа по завершению конфликта в Газе, приказ об осенней призывной кампании в РФ, 81 сбитый БПЛА над регионами РФ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Белый дом обнародовал план Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа. Он включает создание временного технократического правительства, международного надзорного органа во главе с Трампом, а также обмен заложниками и заключенными. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план.

- Великобритания, Франция, Италия, а также ряд арабских и исламских государств выразили поддержку мирному плану Трампа. Катар и Египет передали его переговорной группе ХАМАС, палестинское движение пообещало посредникам изучить предложение.

- Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф может покинуть свой пост до конца года, сообщила Times of Israel со ссылкой на источник. Ожидается, что это произойдет после урегулирования конфликта на территории сектора Газа.

- Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минпромторгу, Минсельхозу и Минфину совместно с ЦБ проработать меры дополнительной поддержки экспорта продукции российских производителей сельхоз- и спецтехники.

- Министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ о проведении осенней призывной кампании. Ранее указ подписал президент Владимир Путин. На срочную военную службу с 1 октября по 31 декабря будут призваны 135 тыс. человек.

- Генштаб ВС России сообщил, что во время осеннего призыва в Москве, республике Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областях будут рассылать только электронные повестки.

- Силы ПВО перехватили и уничтожили 81 украинский беспилотник над Воронежской, Белгородской, Ростовской, Курской и Волгоградской областями.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Фондовые индексы Европы не показали единой динамики

Фондовые индексы Европы не показали единой динамики

Британия, Франция, Италия и ряд арабских стран поддержали план Трампа по Газе

Уиткофф может покинуть пост спецпосланника президента США к концу года

Уиткофф может покинуть пост спецпосланника президента США к концу года

Трамп предложил себя в качестве главы международного надзорного органа по Газе

Трамп надеется, что ХАМАС согласится на американское предложение по Газе

Трамп надеется, что ХАМАС согласится на американское предложение по Газе

Что произошло за день: понедельник, 29 сентября

Нетаньяху извинился перед премьером Катара за удар по Дохе

Нетаньяху извинился перед премьером Катара за удар по Дохе

В Румынии близ границы с Одесской областью обнаружены фрагменты БПЛА

Орбан заявил об отсутствии угроз Киеву со стороны Венгрии, даже если ее БПЛА пролетали над Украиной

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7260 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });