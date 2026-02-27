Поиск

В Казахстане начали проверку упомянутых в файлах Эпштейна бывших чиновников

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Казахстана начала проверку бывших казахстанских чиновников, которые были упомянуты в так называемых файлах Эпштейна, сообщил журналистам генпрокурор Берик Асылов.

"Поэтому как Генеральная прокуратура, так и другие ведомственные органы, мы проверяем эти факты, были или не были", - сказал он.

Предварительная проверка ведется в отношении экс-премьера и главы Комитета нацбезопасности (КНБ) Карима Масимова и бывшего главы Нацбанка Кайрата Келимбетова.

"Начали предварительную проверку. Приезжал ли сюда Эпштейн - в этой части проверка идет. В части того, что выезжал сам Келимбетов или нет - будет проверяться дополнительно", - сказал Асылов.

Ранее на этой неделе депутаты Мажилиса парламента от фракции "Общенациональной социал-демократической партии" (ОСДП) попросили прокуратуру и спецслужбу проверить информацию о возможных связях казахстанских должностных лиц с финансистом Джеффри Эпштейном, содержащуюся в раскрытых Минюстом США файлах Эпштейна. В частности, по информации фракции, Масимов упоминается в записях не менее восьми раз и был лично знаком с Эпштейном. Кроме того, сообщали депутаты, Эпштейн и Келимбетов "вместе отдыхали".

Экс-глава КНБ Масимов в апреле 2023 года был приговорен за государственную измену, попытку насильственного захвата власти и превышение власти и должностных полномочий к 18 годам лишения свободы.

В конце января Минюст США опубликовал почти 3 миллиона дополнительных материалов по делу Эпштейна, которого обвиняли в торговле детьми, организации проституции, в том числе с участием несовершеннолетних, и изнасиловании 14-летней девочки. В 2019 году финансиста обнаружили мертвым в тюремной камере, судмедэксперты назвали причиной его смерти самоубийство, однако многие до сих пор сомневаются в этой версии. Дело Эпштейна привлекло всеобщее внимание, так как считается, что он в свое время близко общался со многими богатыми и высокопоставленными людьми, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

