Что случилось этой ночью: понедельник, 9 сентября

Итоги единого дня голосования, покупка алкоголя с телефоном вместо паспорта и поражение Медведева в финале US Open

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

В России подводят итоги Единого дня голосования. По предварительным данным, все врио и действующие главы субъектов РФ побеждают на выборах в своих регионах. Наиболее убедительно одерживает победу врио главы Забайкалья Александр Осипов с 89,61% голосов. Самая "неуверенная" победа - у врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, набравшего 56,15% голосов. В Санкт-Петербурге лидирует самовыдвиженец Александр Беглов, у него после обработки 90% протоколов 64,56% голосов. Также уверенно побеждают Радий Хабиров в Башкортостане (82,04%) и Андрей Бочаров в Волгоградской области (76,81%).

Кандидаты от оппозиции победили в 20 из 45 округов на выборах в Мосгордуму. Больше всего депутатских мест достается представителям КПРФ - 13 кресел. От "Яблока" в Мосгордуму избрались все три зарегистрированных кандидата, а также поддержанная партией самовыдвиженец Дарья Беседина. Еще три места в столичном парламенте получает "Справедливая Россия". Лидер московских "единороссов" Андрей Метельский, участвовавший в выборах как самовыдвиженец, в Мосгордуму не прошел. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Мосгордума стала политически более разноплановой благодаря этим выборам.

Россияне смогут покупать алкоголь, предъявляя мобильное приложение вместо паспорта. В рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов. Он также допустил, что скоро в России станет обязательной проверка водителей с помощью технологии распознавания лиц, чтобы не позволять им управлять автомобилем в нетрезвом виде.

СП "GM-АвтоВАЗ" возобновило производство. Совместное предприятие АО "АвтоВАЗ" и General Motors в Тольятти в штатном режиме возобновило работу конвейера, приостановленного на неделю из-за низкого спроса.

Россиянин Медведев проиграл Надалю в финале US Open. Встреча завершилась с результатом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4 в пользу испанца. Для 23-летнего Медведева это был первый в карьере финал на турнирах Большого шлема. "Интерфакс" вел текстовую трансляцию противостояния.