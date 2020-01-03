Что произошло за сутки: пятница, 3 января

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за сутки:

- При обстреле аэропорта Багдада погиб иранский генерал Касем Сулеймани, который являлся главой спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции. В Пентагоне заявили, что операцию по уничтожению Сулеймани провели американские военные по указанию президента Дональда Трампа, и что удар по нему преследовал цели сдерживания Ирана от будущих атак против США. Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что убийство генерала не останется без отмщения.

- Белорусские НПЗ сообщили о прекращении поставок нефти из России с 1 января. Как заявили на предприятиях, контракты на ее поставку по-прежнему не заключены. Концерн "Белнефтехим" подтвердил эту информацию, отметив, что НПЗ работают на накопленных в декабре остатках сырья. Он также сообщил о приостановке экспорта нефтепродуктов в связи со сложившейся ситуацией. Между тем, в "Транснефти" сказали, что заявок на поставку нефти в Белоруссию от российских компаний нет и подчеркнули, что транзит российской нефти через эту страну идет без ограничений.

- В парке парижского пригорода Вильжюиф человек с ножом напал на прохожих. Как минимум, четыре человека получили ранения, один из пострадавших позже умер. Нападавший был убит полицейскими.

- В Германии Volkswagen начал переговоры о мировом соглашении по "дизельгейту". В совместном заявлении автопроизводителя и VZBV (Федеральное объединение центров защиты прав потребителей ФРГ) обозначена цель как "прагматичное решение в интересах клиентов". Переговоры о выплатах возможных компенсаций пока находятся на ранней стадии.

- МИД РФ предупредили р оссийских туристов о массовых протестах в городах Индии, в частности в Нью-Дели, Калькутте и Бангалоре. Акции связаны с недовольством новой редакцией закона об индийском гражданстве. Дипломаты не исключили беспорядки в связи с протестами.

- В Абхазии задержали предполагаемого участника убийства "воров в законе", которое произошло в Сухуме в ноябре прошлого года. Суд заключил его под стражу.

- В Белоруссии на границе с Польшей и Литвой образовались очереди. Как отметили белорусские пограничники, в основном это россияне, которые в связи с рождественскими каникулами решили отправиться в страны Европы через Белоруссию. На границе с Латвией и Украиной очередей не наблюдается.

- Клуб НХЛ "Монреаль" подписал контракт с российским нападающим Ильей Ковальчуком. По его данным, контракт однолетний.