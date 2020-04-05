Что произошло за день: воскресенье, 5 апреля

Иммунитет к коронавирусу у россиян, кредитные каникулы в Сбербанке и туристы поселились в храме

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число случаев коронавируса в России достигло 5389. За последние сутки выявлено 658 заболевших, 536 из них - в Москве. За сутки в России умерли два человека с COVID-19, число жертв заболевания достигло 45. Количество выздоровевших за весь период составляет 355 человек.

- Роспотребнадзор посчитает россиян, имеющих иммунитет к коронавирусу. НЦ "Вектор" разработал тест-систему, которая определяет антитела к COVID-19. Особое внимание будет уделено населению Москвы и области, где больше всего случаев; и территориям, где вируса не было совсем. Что касается тестов на наличие заболевания, то на данный момент в России их проведено почти 700 тыс. Как поясняют эксперты, каждый заболевший коронавирусом передает его еще троим, эти трое в свою очередь заражают дальше. Прервать такую цепочку может только изоляция.

- Сбербанк назвал максимальный размер ипотеки для права на кредитные каникулы из-за COVID-19. Для выплачивающих ипотеку определена цифра в 1,5 млн рублей, по автокредитам она составит 600 тыс. рублей; по потребительским кредитам для физлиц - 250 тыс. рублей.

- Власти Орехово-Зуева обещали восстановить дом, где произошел взрыв газа. Аварийные 1-й и 2-й подъезды будут отстроены заново, жильцы не пострадавших 3-го и 4-го вернутся домой после разбора завалов. Также решено, что семьям погибших выплатят по миллиону рублей.

- В Италии зафиксировали самое низкое число смертей от COVID-19 с середины марта. Суточный прирост жертв составил 525 человек. В Испании третий день зафиксировано снижение числа умерших от коронавируса за сутки, в Германии также третий день подряд отмечается снижение числа новых заболевших. В то же время жителям США власти советуют готовиться к самой тяжелой по COVID-19 неделе.

- Трое туристов из РФ не смогли улететь из Таиланда и поселились в заброшенном храме. Аэропорт на острове Пхукет закрыт, денег у россиян нет. Местные жители подарили им несколько палаток, маски для лица и лапшу быстрого приготовления. Коронавирус у туристов не выявлен.