Что произошло за день: воскресенье, 24 мая

Стрельба в Москве, снижение суточного прироста заболевших COVID-19 в Москве и электронное голосование по Конституции

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Стрельба произошла на парковке на юге Москвы. Несколько мужчин вели огонь друг по другу у ЖК "Ясный" в районе Каширского шоссе. Перестрелку запечатлели на видео жители комплекса. По информации МВД, задержано трое предполагаемых участников конфликта.

- Число новых случаев COVID-19 в РФ вновь упало ниже отметки в 9 тысяч. В стране зарегистрировано за сутки 8599 эпизодов. Из них 2516 выявлено в Москве, и это самый низкий показатель за весь май. На фоне стабилизации ситуации по коронавирусу губернатор Подмосковья пообещал, что на следующем этапе смягчения ограничений в области откроют кафе и парикмахерские.

- Приезжающие в Крым без определенной цели заплатят за обязательный обсерватор. Глава республики призвал россиян не приезжать на полуостров просто так, поскольку все прибывающие из других регионов без местной прописки или командировочных удостоверений должны быть помещены в обсерваторы, а нагрузка на систему здравоохранения и так высока.

- Электронное голосование по поправкам в Конституцию пройдет в нескольких регионах РФ. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, речь может идти не более чем о трех-четырех субъектах РФ, такую инициативу должен проявить сам регион.

- Участник рэп-группы Bad Balance Роман Алексеев погиб на пожаре в Петербурге. Основатель коллектива Влад Валов сообщил, что также погибла мать Алексеева. Советская, российская хип-хоп-группа Bad Balance, основанная в 1989 году, была популярна в середине 1990-х годов.