Что случилось этой ночью: вторник, 16 июня

Задержание россиянина в Грузии, подробности о нападении на полицейских в Москве и заявление "Современника" по ДТП с Ефремовым

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США отменяют запрет на работу американских компаний с китайской Huawei. Соединенные Штаты пересмотрят ограничения, чтобы позволить американским и китайским компаниям "вместе работать над установлением стандартов для сетей следующего поколения 5G".

- Основной версией нападения на полицейских на Ленинском проспекте в Москве считают экстремизм. При обыске на съемной квартире у стрелка Ратмира Галаева нашли экстремистскую литературу, нападение было "было осознанным и преднамеренным".

- В Тбилиси задержали гражданина РФ по делу о подготовке заказного убийства. По данным грузинских спецслужб, россиянина задержали по обвинению в использовании фальшивых документов, что позволило предотвратить "более тяжкое преступление". Гендиректор телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия со ссылкой на источники заявил, что задержанный якобы готовил покушение на журналиста Георгия Габунию, а возможным заказчиком назвал главу Чечни Рамзана Кадырова.

- КНДР объявила о планах ввести военных в демилитаризованную зону. Генштаб северокорейской армии отметил, что "отношения между Севером и Югом становятся все хуже и хуже", на этом фоне Пхеньян обещает "превратить пограничную линию в крепость" и еще больше усилить бдительность в отношении действий Сеула.

- "Современник" выступил с заявлением по поводу ДТП с участием Михаила Ефремова. В театре принесли соболезнования семье погибшего Сергея Захарова и призвали всех "не впадать в крайность осуждения". "Современник" подчеркнул, что Ефремов "был и остается неотъемлемой частью театра".

- Москва переходит к новому этапу отмены антивирусных ограничений. Со вторника столичные музеи, библиотеки и летние кафе могут принимать посетителей. Возобновляется оказание плановой стоматологической помощи, смогут возобновить работу риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу.

- Церемонии вручения премий "Оскар" и BAFTA перенесли из-за коронавируса. Сначала о переносе объявила Американская киноакадемия: вручение "Оскара" в 2021 году пройдет 25 апреля вместо 28 февраля. Затем организаторы британской премии сообщили, что решили провести церемонию на два месяца позже - 11 апреля 2021 года.