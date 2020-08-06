Что случилось этой ночью: четверг, 6 августа

Доклад Госдепа об "экосистеме российской пропаганды", помощь пострадавшему от взрывов Бейруту и переговоры о судьбе TikTok в США

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Госдепартамент США представил доклад об "экосистеме российской пропаганды и дезинформации". В докладе перечислены основные компоненты "экосистемы" и описана их работа. Посольство РФ в Вашингтоне назвало доклад попыткой заглушить предложения Москвы о сотрудничестве с США и выразило мнение, что Госдепартаменту "крайне не нравится существование альтернативных источников информации".

- Российские спасатели начали прибывать в Ливан. Первые два из пяти самолетов МЧС РФ приземлились в Бейруте вечером в среду. В ведомстве сообщили, что приступают к спасательной операции и еще рассчитывают найти под завалами людей. О намерении помочь Бейруту также объявили Великобритания и Канада. Оттава направит более $ 3,7 млн, Лондон - около $6,6 млн, а также медиков, спасателей, кинологов и гидрографическое судно HMS Enterprise.

- Ответственных за хранение аммиачной селитры в порту Бейрута отправят под домашний арест. Кто конкретно будет арестован, определит специальный следственный комитет. Домашний арест вступит в силу в течение пяти дней. Между тем глава таможенной службы Ливана заявил, что таможенники неоднократно с 2014 года призывали вывезти из страны селитру, которая в итоге взорвалась в порту.

- Microsoft готов заплатить ByteDance за TikTok от $10 млрд до $30 млрд. Если сделка состоится, то ByteDance должна будет передать Microsoft коды программирования в течение года. Утверждается, что в переговорный процесс "глубоко вовлечен" глава Минфина США Стивен Мнучин.

- Онлайн-ритейлер Ozon запускает продажи автомобилей с дилером "Автомир". Для покупки на маркетплейсе доступно около 100 моделей 14 популярных автомобильных брендов в различных комплектациях. Ozon называет этот проект первым на российском рынке e-commerce, когда продажи происходят через платформу маркетплейса, а не с сайта дилера.