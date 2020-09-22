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Сопредседатель стачкома "Беларуськалия" получил еще 25 суток ареста

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Сопредседатель стачкома "Беларуськалия" Анатолий Бокун получил 25 суток административного ареста за неповиновение законным требованиям должностного лица и нарушение порядка проведения массовых мероприятий, сообщил стачечный комитет. Перед этим он отбыл 15 суток ареста.

Новый арест суд ему назначил на выездном заседании в понедельник вечером в здании районного отдела милиции.

Бокун вошел в стачком "Беларуськалия" в середине августа, когда рабочие белорусских предприятий начали устраивать митинги и выпускать заявления против насилия в отношении к протестующим. Профсоюз "Беларуськалия" сообщал 17 августа об остановке всех шахт предприятия, а два дня спустя Бокун пожаловался на сильное давление со стороны менеджмента. Вскоре руководство "Беларуськалия" сообщило, что предприятие работает на полную мощность.

24 августа Бокуна задержали и оштрафовали за участие в незаконном массовом мероприятии. 31 августа он получил первый административный арест.

21 августа горняк Олег Куделка в знак протеста отказался выходить на поверхность после смены. Он передал записку, в которой рассказал, что присоединяется к требованиям стачкома и отказывается покидать рудник до их выполнения. Среди его требований были отставка гендиректора "Беларуськалия", освобождение заключенных членов стачкома, отмена решения по увольнению бастующих, прекращение насилия к протестующим со стороны сотрудников силовых структур.

Через несколько часов его вывели на поверхность.

Поддержать Куделку к одному из рудоуправлений "Беларуськалия" в тот день пришли несколько десятков человек, в том числе Бокун. Более 20 из них задержала милиция. По информации стачкома, всех задержанных участников данной акции, кроме Бокуна, позже отпустили.

"Беларуськалий" на 100% принадлежит государству, его доля на мировом рынке хлоркалия в 2019 году составляла около 20%.

Забастовки на заводах в Белоруссии

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Минский завод колесных тягачейРабочие Минского электротехнического завода и Минского тракторного заводаМинский автомобильный заводМинский тракторный заводМинский тракторный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный заводМинский автомобильный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный завод
Минский завод колесных тягачей
Анатолий Бокун Беларуськалий Солигорск

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