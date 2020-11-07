Что случилось этой ночью: суббота, 7 ноября

Обращение Байдена к американцам, авария с участием вице-премьера РФ, этапирование Ефремова в белгородскую колонию

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Вице-премьер РФ Алексей Оверчук попал в больницу после ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Представитель Оверчука не стал комментировать его состояние. По данным источника "Интерфакса", аварию спровоцировал водитель "Таврии", который выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль BMW, в котором ехал вице-премьер.

- Джо Байден выступил с обращением к американцам. Он выразил уверенность в своей победе на выборах, но не стал объявлять себя победителем, а также заверил, что не позволит остановить подсчет голосов. Ранее, когда стало известно о готовящемся обращении, Дональд Трамп заявил, что объявление Байдена о победе было бы неправомерным, поскольку "судебные разбирательства только начинаются".

- Верховный суд США постановил отделить бюллетени, полученные в Пенсильвании после дня выборов. С таким требованием в суд обратились представители Республиканской партии. Согласно постановлению судьи, если эти бюллетени будут подсчитаны, их следует рассматривать отдельно. Байден опередил Трампа в Пенсильвании, когда было подсчитано 98% голосов.

- Михаил Ефремов этапирован в колонию Белгородской области. В этом регионе есть пять исправительных колоний, из которых только одна предназначена для впервые осужденных мужчин - ИК-4 в Алексеевке. Именно там отбывали наказание футболисты Мамаев и Кокорин.

- Личным автомобилям в Москве с 7 ноября полностью запретили проезд по выделенным полосам. Если раньше проезд по выделенкам на личных машинах был разрешен по субботам и воскресеньям, то теперь запрет будет действовать и в выходные. В столичном дептрансе призвали водителей быть внимательными и напомнили, что штраф за выезд на выделенные полосы составляет 3 тысячи рублей.