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Что случилось этой ночью: суббота, 6 марта

Пожар на рыболовецком судне в Японском море, расширение платной парковки в Москве, первые метры "Персеверанс" на Марсе

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Японском море загорелось рыболовецкое судно "Витим" с 30 моряками. Экипаж судна эвакуирован, по предварительным данным, никто не пострадал. Спасенных моряков везут во Владивосток, несколько судов направлены тушить горящее судно.

- "Удаленка" для работников в возрасте от 65 лет с апреля перестанет быть обязательной. Согласно постановлению правительства РФ, работодателям рекомендовано в приоритетном порядке перевести таких сотрудников на дистанционную (удаленную) работу. Постановление вступит в силу 1 апреля 2021 года.

- Джо Байден продлил санкции США против Ирана, введенные в 1995 году и с тех пор продлеваемые. В Белом доме сочли, что действия и политика Ирана продолжают угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

- Департамент транспорта Москвы объявил о расширении сети платных парковок с 5 апреля. Также с этой даты почти на 200 участках столичных улиц изменится стоимость парковки.

- Ровер "Персеверанс" впервые проехался по поверхности Марса. 4 марта планетоход преодолел дистанцию в 6,5 метра. Когда специалисты завершат настройки и проверки систем аппарата, "Персеверанс" будет регулярно проезжать 200 и более метров.

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