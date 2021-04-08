Что случилось этой ночью: четверг, 8 апреля

Американский спецпосланник по "Северному потоку 2", рост числа обанкротившихся россиян, планы США по высылке российских дипломатов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Politico сообщило, что США намерены назначить спецпосланника по "Северному потоку 2". Задачей спецпосланника станет убеждение партнеров в необходимости свернуть проект газопровода. Также издание узнало, что Минюст США одобрил минимум два пакета санкций - против компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG и ее руководителя Маттиаса Варнига. Пока эти пакеты не утверждены.

- Россияне стали почти вдвое чаще банкротиться в 2021 году. В I квартале 2021 года банкротами признаны 40 569 граждан РФ - это в 1,8 раза больше, чем в I квартале прошлого года. В январе-марте 2020 года прирост составлял 68% к аналогичному периоду 2019 года. Число корпоративных банкротств продолжает снижаться второй год подряд - на 8% в I квартале 2021 года.

- США собрали данные о предполагаемых враждебных действиях России и готовят ответные меры. По данным Bloomberg, ответом на вмешательство в выборы и хакерскую атаку на Solar Winds, ответственными за которые Вашингтон считает Москву, могут стать санкции и высылка "сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием".

- Госдепартамент США желает стабильных и предсказуемых отношений с Россией, несмотря на "основательные разногласия". Представитель Госдепа Нед Прайс отметил важность дипломатии в этом вопросе, предупредив, что Вашингтон продолжит призывать РФ к ответу за деструктивные, по оценке США, действия.

- Роспотребнадзор объяснил закрытие "Артдокфеста" нарушениями антиковидных мер. В ведомстве заявили, что на площадке фестиваля в Доме кино зрители не носили маски и не соблюдали дистанцию, а бактерицидные облучатели, кожные антисептики и график уборки отсутствовали. В отношении Союза Кинематографистов Российской Федерации - организатора показов в Доме кино - составили протоколы об административном правонарушении.