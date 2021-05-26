Что случилось этой ночью: среда, 26 мая

Столкновение японского и российского судов, Байден против новых санкций по "Северному потоку 2", допуск консула РФ к Софии Сапеге в СИЗО

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Три члена экипажа японского судна погибли при столкновении с российским судном "Амур" возле острова Хоккайдо. Ни один из 24 граждан РФ не пострадал. Утром в районе места происшествия в Охотском море была плохая видимость. Российское судно направилось в японский порт Момбецу для разбирательства.

- Джо Байден назвал контрпродуктивными дальнейшие санкции против "Северного потока 2". По мнению президента США, реализация проекта газопровода продолжится, "потому что он и так почти полностью завершен".

- Консула РФ пустили к задержанной в Минске россиянке Софии Сапеге. Ее родственники сообщили, что девушка арестована на два месяца и находится в СИЗО КГБ. Провластный белорусский телеграм-канал "Желтые сливы" обнародовал видеоролик, где Сапега заявляет, что была редактором телеграм-канала, который публикует личные данные белорусских силовиков.

- Окружной прокурор Манхэттена созвал большое жюри присяжных, которые решат, предъявлять ли Дональду Трампу обвинения в финансовых нарушениях, включая уголовное мошенничество. Присяжные будут полгода собираться трижды в неделю, чтобы рассмотреть ряд юридических вопросов в дополнение к доказательствам сомнительной финансовой деятельности, связанной с бывшим президентом США и Trump Organization.

- Партнер ОИ в Токио - газета Asahi Shimbun - призвал японского премьера отменить Олимпиаду из-за COVID-19. Авторы в редакционной статье, ссылаясь на риски для общественной безопасности и нагрузку на медицинскую систему, призывают Есихидэ Сугу "спокойно и объективно оценить ситуацию и принять решение об отмене мероприятия этим летом".