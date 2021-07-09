Что случилось этой ночью: пятница, 9 июля

Захват талибами КПП на границе Афганистана с Ираном, продление "оранжевого" погодного уровня в Москве, авиакатастрофа в Швеции

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В результате авиакатастрофы в Швеции погибли девять человек. По данным шведской полиции, на борту самолета в момент аварии находились восемь парашютистов и один пилот. Самолет рухнул после взлета недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта Эребру и загорелся.

- Среди задержанных по делу об убийстве президента Гаити есть граждане США. Предполагается, что речь идет об американцах гаитянского происхождения, причем один из них - бывший охранник канадского посольства в Порт-о-Пренсе. Министр по делам голосования и межпартийных отношений Матиас Пьер заявил об участии 26 человек в убийстве президента страны. Позже стало известно о причастности к убийству колумбийских военных в отставке.

- Талибы захватили КПП на границе Афганистана с Ираном. Афганские солдаты покинули свои позиции и направились в Иран в поисках убежища.

- "Оранжевый" уровень опасности в Москве продлили до вечера пятницы. Температура выше +30 градусов, по сообщению Гидрометцентра, продержится в столице в пятницу с 10:00 до 19:00. Москву накрыла вторая волна аномальной жары с начала лета, 20-28 июня в городе уже действовал "оранжевый" уровень погодной опасности.

- Глава подмосковного отдела полиции задержан за подготовку убийства предпринимателя. В Егорьевске задержали по подозрению в убийстве и доставили на допрос начальника местного управления МВД Олега Ермакова. Назначена служебная проверка.

- Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2021 г до 5% с 4,3%. Прогнозные показатели по 2022-2024 гг. оставило без изменений. Представитель министерства сообщил, что инфляция в настоящее время складывается выше траектории, которая была заложена - в июне был зафиксирован второй пик роста цен в 6,5%, но в дальнейшем, по мнению министерства, эта динамика будет замедляться.