Что случилось этой ночью: суббота, 24 июля

Первая медаль РФ на Олимпиаде в Токио-2020, подтопление трассы в Сочи, открытие с 9 августа авиарейсов на курорты Египта

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сборная России завоевала первую медаль в Токио-2020. Россиянка Анастасия Галашина стала серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио, заняв второе место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. В решающей стрельбе она, имея до этого преимущество по баллам, уступила китаянке Цянь Ян.

- Движение на федеральной трассе в Сочи остановили из-за залпового ливня. Обильные осадки спровоцировали разлив в реках Западный Дагомыс, Кудепста, Хоста и Мацеста. Поселки в Сочи остались без света из-за подтопления электроподстанций. МЧС РФ сообщило об отсутствии необходимости эвакуации населения. Позже движение на трассе А-147 Джубга - Сочи было полностью восстановлено.

- РФ открывает с 9 августа авиарейсы на курорты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. По пять рейсов в неделю на каждый курорт будет осуществляться из Москвы.

- Минтруд рекомендовал работодателям обеспечить, чтобы 80% персонала имели иммунитет к COVID-19. В эти 80% попадают привитые и переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев.

- Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по интеграции Украины в НАТО. Соответствующий документ вместе с указанным решением Совета был обнародован на сайте президента Украины в пятницу.

- Число погибших из-за наводнений в Индии увеличилось до 110. В результате оползней и наводнений в западном штате Махараштра рухнули мосты и вышки мобильной связи. Власти попросили жителей подниматься на крыши домов, откуда их могут обнаружить спасатели на вертолетах.

- Посольство РФ призвало МОК исправить карту с включенным в состав Украины Крымом. Об этом оно сообщило на своей странице в Facebook.