Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 августа

Жертвы землетрясения в Гаити, захват талибами Джелалабада, извлечение из озера тела четвертого погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Более 300 человек в Гаити погибли в результате землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего в субботу. Ранены более 1,8 тысячи человек. Больше всего пострадал юго-восток страны, где подземные толчки нанесли значительный ущерб домам, дорогам, инфраструктуре. В стране введено чрезвычайное положение.

- Талибы продолжают стремительное наступление в Афганистане. Только в субботу движение "Талибан" (запрещено в РФ) захватило девять центров афганских провинций. Утром в воскресенье боевикам сдались еще два города - Джелалабад, центр провинции Нангархар, и Нили, столица провинции Дайкунди. Передовой отряд талибов был замечен в 11 километрах от Кабула - последнего крупного города Афганистана, остающегося под контролем правительства страны.

- Великобритания сворачивает свою дипмиссию в Афганистане из-за наступления талибов. По данным британских СМИ, Лондон в ближайшие дни вывезет своих дипломатов из Кабула, британский посол вернется на родину не позднее вечера понедельника. Великобритания не планирует сохранять свою дипмиссию в Афганистане.

- Спасатели подняли со дна Курильского озера тело четвертого погибшего при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке. При этом поисковую операцию, возобновившуюся утром в воскресенье, пришлось снова приостановить из-за погодных условий.