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Что случилось этой ночью: суббота, 28 августа

Спецоперация США против ИГ в Афганистане, пожар в ярославской больнице, доклад американской разведки о происхождении COVID-19

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Росстат сообщил, что в июле в России умер 50 421 пациент с COVID-19. Это почти вдвое больше, чем в июне. Коронавирус стал основной причиной смерти в 44 128 случаях, в качестве сопутствующего заболевания COVID-19 был диагностирован у 6 293 умерших. Естественная убыль населения, по данным Росстата, в январе-июле 2021 года выросла на 62% по сравнению с первыми семью месяцами 2020 года, составив 512,5 тыс. человек.

- США провели в Афганистане спецоперацию против боевика "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ). С помощью дрона американские военные уничтожили члена ИГ, занимавшегося планированием нападений. Неизвестно, был ли он связан с произошедшим в пятницу возле аэропорта Кабула терактом.

- Один человек погиб в результате пожара в ярославской больнице, где лечили пациентов с коронавирусом. В палате загорелся матрас, площадь пожара составила 5 кв. м. В областном правительстве заявили, что "причина смерти не связана с возгоранием". Остальных пациентов перевели в другую больницу. МЧС сообщило, что предварительная причина пожара - электротехническая. Ведомство отметило, что персонал больницы в соответствии с инструкцией при возникновении пожара отключил аппараты ИВЛ.

- Разведка США опубликовала доклад по итогам расследования происхождения коронавируса. Разведсообщество не пришло к единому выводу: обе основные версии - заражение человека от животного и утечка вируса из лаборатории - остаются возможными. Джо Байден заявил, что США продолжат расследование, и обвинил Китай в сокрытии информации о происхождении коронавируса.

- Российский легкоатлет Александр Яремчук выиграл "золото" Паралимпиады в беге на 1500 метров. Кроме того, россиянин Александр Костин стал обладателем бронзовой медали в забеге на 5000 м среди спортсменов с нарушениями зрения.

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