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Хроника последних дней СССР

Что случилось этой ночью: четверг, 23 сентября

Обнаружение пропавшего под Хабаровском Ан-26, американский санкционный список из 35 россиян, итоги заседания ФРС США

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Спасатели с воздуха обнаружили обломки самолета Ан-26, пропавшего накануне под Хабаровском. Из-за труднодоступной местности спасатели пока не могут добраться до места крушения, судьба экипажа остается неизвестной. Следователи допросили авиатехников, которые производили техобслуживание самолета перед последним вылетом.

- Комитет Палаты представителей США одобрил поправку, рекомендующую рассмотреть введение санкций против 35 россиян. В списке потенциально подпадающих под санкции оказались бизнесмены Алишер Усманов, Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Геннадий Тимченко, премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мэр Москвы Сергей Собянин, главный редактор RT Маргарита Симоньян, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие.

- ФРС США сохранила базовую ставку в диапазоне 0-0,25% годовых. Председатель ФРС Джером Пауэлл допустил, что о старте сворачивания программы количественного смягчения будет объявлено уже на следующем заседании в начале ноября. Также Федрезерв понизил прогноз роста ВВП США на 2021 год с 7% до 5,9% и повысил прогнозы инфляции на 2021-2022 годы.

- Алжир закрыл воздушное пространство для Марокко. По словам алжирского президента Абдельмаджида Теббуна, Высший совет безопасности принял решение немедленно закрыть воздушное пространство Алжира для всех марокканских гражданских и военных самолетов, а также для самолетов, зарегистрированных в Марокко.

- Сергей Лавров провел ряд встреч "на полях" Генассамблеи ООН. Глава МИД РФ встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, с новой главой МИД Великобритании Элизабет Трасс, а также с министрами иностранных дел Египта, Ирландии и Польши.

- Медицинский регулятор США одобрил третью прививку Pfizer людям из категории риска. FDA включила в эту категорию людей старше 65 лет, а также лиц с высоким риском тяжелых заболеваний, находящихся в условиях повышенного воздействия коронавируса. Получить третью дозу вакцины можно не раньше, чем через полгода после второго укола.

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