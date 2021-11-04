Что случилось этой ночью: четверг, 4 ноября

Подробности о крушении Ан-12 под Иркутском, объявление Сбербанка о продаже ряда "дочек" в Европе и вручение Букеровской премии - 2021

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Предварительной причиной крушения Ан-12 под Иркутском назван ледяной дождь, который привел к обледенению руля высоты и, возможно, элементов механизации крыла. МЧС РФ уточнило, что на борту было девять человек: пять членов экипажа и четверо сопровождавших груз. Найдены тела шести погибших. Также обнаружены два "черных ящика": речевой самописец уже изъят, а параметрический пока не удалось извлечь из хвостовой части самолета.

- Сбербанк объявил о продаже нескольких дочерних банков в Европе. Это банки в Боснии и Герцеговине (Sberbank BH d.d. Sarajevo и Sberbank a.d. Banja Luka), Хорватии (Sberbank d.d.), Венгрии (Sberbank Magyarorszag Zrt.), Сербии (Sberbank Srbija a.d. Beograd) и Словении (Sberbank banka d.d.) с совокупными активами 7,329 млрд евро. Общая сумма сделки составит около 500 млн евро.

- ФРС ожидаемо сохранила ставку в диапазоне 0-0,25%. По словам главы Федрезерва Джерома Пауэлла, регулятор готов проявить терпение, выбирая подходящий момент для повышения ставки, а пока делать это рано. Также ФРС объявила о начале сворачивания программы выкупа активов. В ноябре объемы выкупа активов уменьшатся на $15 млрд. При таких темпах сокращения программы Федрезерв завершит ее к середине 2022 года.

- Иран 29 ноября вернется к переговорам по ядерной сделке в Вене, сообщил замглавы иранского МИДа Али Бакери-Кани. Эту дату подтвердили внешнеполитическая служба ЕС и постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Вашингтон считает, что можно быстро согласовать условия возвращения США и Ирана в соглашение, "если Иран серьезно подойдет к работе".

- Букеровскую премию - 2021 получил южноафриканский писатель Дэймон Гэлгут за роман "Обещание". Произведение описывает через череду похорон жизнь нескольких членов белой семьи во времена апартеида в ЮАР. Гэлгут уже дважды попадал в шорт-лист Букеровской премии, но не побеждал.

- Даниил Медведев стартовал с победы на теннисном турнире Masters в Париже. Российский теннисист во втором круге нанес поражение белорусу Илье Ивашко со счетом 7:5, 6:4. Соперником Медведева в матче за выход в четвертьфинал станет американец Себастьян Корда.