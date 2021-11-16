Что случилось этой ночью: вторник, 16 ноября

Обвинение России в опасном испытании противоспутникового оружия и виртуальные переговоры лидеров США и Китая

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия, угрожавшем МКС. Госдепартамент заявил, что Россия в понедельник испытала ракету спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту. Космическое командование США уточнило, что в ходе испытания был сбит советский спутник "Космос-1408", в результате чего образовались тысячи обломков, которые на годы останутся на орбите. Москва обвинения Вашингтона пока не комментирует.

- 19-летняя москвичка, сбившая насмерть двух детей на пешеходном переходе, получила пять лет колонии-поселения. Также Солнцевский районный суд Москвы на 2,5 года запретил Валерии Башкировой заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

- Немецкий регулятор BNetzA допустил "Нафтогаз Украины" к сертификации "Северного потока 2". Федеральное сетевое агентство Германии уточнило, что "Нафтогаз" и "Оператор ГТС Украины", допущенные к процессу сертификации, не имеют права вето, но могут давать свою оценку.

- Счетная палата сочла недостаточно эффективной работу системы ОМС. По ее данным, отсутствие ряда правил распределения средств и стандартов медпомощи и другие недостатки приводят к тому, что бюджет ФОМС последовательно принимается с дефицитом.

- Джо Байден и Си Цзиньпин проводят виртуальные переговоры. На старте встречи председатель КНР призвал президента США к мирному сосуществованию и сотрудничеству двух стран, а американский лидер напомнил собеседнику об их ответственности за то, чтобы конкуренция США и Китая не переросла в конфликт, и предложил для этого установить некоторые разумные ограничения. После двух часов переговоров был объявлен 15-минутный перерыв.

- Джо Байден подписал инфраструктурный закон на $1,2 трлн. Закон, который обсуждался не один месяц, обеспечивает инвестирование в строительство дорог и мостов, в чистую питьевую воду, электросети, высокоскоростной интернет.