Что случилось этой ночью: суббота, 19 февраля

Обстрелы в Донбассе и эвакуация жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Россию

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- СММ ОБСЕ констатировала резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе. По ее данным, в Донецкой области за 18 февраля зафиксировано 222 нарушения режима прекращения огня, в Луганской - 648 нарушений. Киев в пятницу насчитал более 70 обстрелов в Донбассе по 38 населенным пунктам, самопровозглашенная ЛНР - более 30 обстрелов. Самопровозглашенная ДНР заявила, что этой ночью по ее территории было выпущено более 100 мин различного калибра. В частности, Донецк заявлял о минометном ударе по окраине Горловки и Докучаевску, в результате обстрелов был поврежден Южно-Донбасский водовод.

- В Луганске ночью прогремело два взрыва, после чего загорелся газопровод. От газа временно отключено 95 абонентов. "Луганскгаз" объяснил взрывы диверсией. "Нафтогаз" отверг обвинения в причастности Украины к взрыву газопровода.

- Более 30 тысяч человек выехали из Донбасса в Россию. В МЧС самопровозглашенной ДНР сообщили, что в РФ эвакуированы более 6,5 тысячи человек, в самопровозглашенной ЛНР заявили о 25 тыс. человек, пересекших российскую границу. В субботу в Россию начнут прибывать поезда с жителями Донбасса, в течение суток ожидается прибытие десяти составов по десять вагонов каждый.

- По данным США, Россия стоит за недавними кибератаками на украинские банки, заявила замсоветника американского президента по нацбезопасности Энн Ньюбергер. Посольство РФ в США отвергло обвинения американской администрации.

- Отключение России от SWIFT вряд ли войдет в первоначальный пакет санкций, который США и их союзники готовят на случай нападения РФ на Украину, заявил замсоветника американского президента по нацбезопасности Далип Сингх. Также, по его словам, разрабатываемые меры не нацелены на российские поставки энергоносителей за рубеж.

- В британском Национальном архиве найдено подтверждение обещания Запада не расширять НАТО на восток, сообщил немецкий журнал Spiegel. По его данным, в документе описана встреча политдиректоров США, Великобритании, Франции и Германии в марте 1991 года в Бонне. Темой встречи была безопасность Польши и других восточноевропейских стран.