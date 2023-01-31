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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:04

Что случилось этой ночью: вторник, 31 января

Улучшенный прогноз МВФ по российскому ВВП, дискуссия о возможности поставок Украине истребителей, нападение в метро Брюсслея

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Мишустин подписал постановление во исполнение указа о потолке цен на нефть. Согласно документу, экспортеры нефти будут ответственны за неприменение price cap, Минэнерго до 1 марта утвердит порядок мониторинга цен.

- США отправили на Украину более 60 боевых машин пехоты Bradley. Это первая партия БМП Bradley в рамках пакета военной помощи на сумму $2,85 млрд, о которой было объявлено ранее в январе.

- МВФ изменил прогноз по ВВП РФ в 2023 году с падения на 2,3% на рост на 0,3%. Обновленный прогноз фонда на 2023 год по российской экономике оказался оптимистичнее оценок российских властей: Минэкономразвития ожидает снижение на 0,8%, ЦБ - на 1-4%.

- Байден заявил об отсутствии у США планов поставлять Украине истребители F-16. Макрон при этом не исключил возможности поставок истребителей Киеву, отметив, что поставки вооружений Украине допустимы, если они "не приведут к эскалации" и "не ослабят армию Франции". Между тем во французском Минобороны сообщили, что рассматривают запрос Украины о подготовке пилотов истребителей.

- Три человека пострадали при нападении на пассажиров в метро Брюсселя. Вооруженный ножом мужчина напал в понедельник вечером на пассажиров станции брюссельского метро "Шуман". Он был задержан железнодорожной полицией. На данной стадии прокуратура исключает версию теракта.

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