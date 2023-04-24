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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Франция закрыла посольство в Судане

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - МИД Франции объявил, что посольство страны в Судане будет закрыто до дальнейших распоряжений и пока будет работать из Парижа.

Дипмиссия больше не будет пунктом для сбора желающих покинуть Хартум, говорится в коммюнике министерства.

"Франция предпринимает усилия для содействия прекращению огня и возобновлению процесса политического перехода в Судане. (...) Она призывает все стороны прекратить боевые действия, предоставить доступ гуманитарной помощи, не подвергать опасности гражданское население и вернуться на путь политического диалога", - заявляют в Париже.

В воскресенье Париж начал эвакуацию из Судана французов, включая дипломатический персонал, а также граждан других европейских стран и государств-партнеров Франции.

Le Figaro со ссылкой на МИД сообщил, что за сутки усилиями Франции из Судана вывезено в Джибути по воздушному мосту около 400 граждан Франции и других государств.

Предпринимает усилия по содействию эвакуации европейских граждан и Евросоюз. Бои застали в Хартуме около 1,5 тысячи европейцев. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил, что из Судана эвакуировали уже больше 1000 граждан ЕС.

Во данным Всемирной организации здравоохранения, в боях в Хартуме и в регионе Дарфур на западе Судана погибли более 420 человек и около 3,7 тысяч ранены, пишет Le Figaro.

Столкновения с применением тяжелого вооружения между суданской армией и военизированной группировкой - Силами быстрого реагирования - продолжаются с середины апреля.

Хартум Франция Судан
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