Поиск

Пирс в секторе Газа окончательно демонтируют через несколько дней

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Пирс в секторе Газа, сооруженный американскими военными два месяца назад для приема гуманитарной помощи, ненадолго вновь соединят с берегом, а затем окончательно разберут, сообщает в среду Associated Press.

В миреПлавучий пирс США у берега Газы может быть демонтирован уже в июлеПлавучий пирс США у берега Газы может быть демонтирован уже в июлеЧитать подробнее

Представители американской армии рассказали, что сейчас пирс разобран и находится в израильском порту Ашдод. Ожидается, что его вновь введут в строй в ближайшие дни для того, чтобы произвести разгрузку гуманитарной помощи, поступившей с Кипра. Пирс будет функционировать на протяжении нескольких последующих дней, затем его окончательно демонтируют.

Агентство напоминает, что пирс переместили в Ашдод 28 июня после того, как он был сильно поврежден из-за суровых погодных условий. Грузы он прекратил принимать еще 9 июня.

Американские военные сообщали, что сооружение этого пирса было лишь временным проектом. Он начал функционировать 17 мая, но из-за сильного волнения морские перевозки были приостановлены неделю спустя.

По словам официальных лиц, за те дни, что пирс был в рабочем состоянии, он позволил доставить в Газу тысячи тонн гуманитарной помощи.

Израиль сектор Газа США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цена нефти Brent снизилась до $84,4 за баррель

Инфляция в Китае в июне неожиданно замедлилась до минимума с марта

Инфляция в Китае в июне неожиданно замедлилась до минимума с марта

Что случилось этой ночью: среда, 10 июля

Великобритания проведет ревизию оборонного сектора страны

Великобритания проведет ревизию оборонного сектора страны
Военная операция на Украине

США совместно с партнерами предоставят Украине дополнительные системы ПВО

США совместно с партнерами предоставят Украине дополнительные системы ПВО

Демократы в Конгрессе США выразили поддержку Байдену

Демократы в Конгрессе США выразили поддержку Байдену

Что произошло за день: вторник, 9 июля

Глава Lavazza спрогнозировал дальнейший рост цен на кофе в мире

Глава Lavazza спрогнозировал дальнейший рост цен на кофе в мире

Моди принял приглашение Путина принять участие в саммите БРИКС

Прокуратура Парижа начала расследование против Марин Ле Пен

Прокуратура Парижа начала расследование против Марин Ле Пен
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });