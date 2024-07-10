Пирс в секторе Газа окончательно демонтируют через несколько дней

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Пирс в секторе Газа, сооруженный американскими военными два месяца назад для приема гуманитарной помощи, ненадолго вновь соединят с берегом, а затем окончательно разберут, сообщает в среду Associated Press.

Представители американской армии рассказали, что сейчас пирс разобран и находится в израильском порту Ашдод. Ожидается, что его вновь введут в строй в ближайшие дни для того, чтобы произвести разгрузку гуманитарной помощи, поступившей с Кипра. Пирс будет функционировать на протяжении нескольких последующих дней, затем его окончательно демонтируют.

Агентство напоминает, что пирс переместили в Ашдод 28 июня после того, как он был сильно поврежден из-за суровых погодных условий. Грузы он прекратил принимать еще 9 июня.

Американские военные сообщали, что сооружение этого пирса было лишь временным проектом. Он начал функционировать 17 мая, но из-за сильного волнения морские перевозки были приостановлены неделю спустя.

По словам официальных лиц, за те дни, что пирс был в рабочем состоянии, он позволил доставить в Газу тысячи тонн гуманитарной помощи.