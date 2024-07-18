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Что произошло за день: четверг, 18 июля

Кремль о новой украинской доктрине, переизбрание Урсулы фон дер Ляйен и решение КС о запрете усыплять животных из-за переполненности приютов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Словакия прекратила получать по трубам нефть от "ЛУКОЙЛа" из-за запрета Украины на транзит. Киев в прошлом месяце ужесточил санкции против компании, фактически запретив транзит нефти, которая поступает в Центральную Европу через украинский участок по нефтепроводу "Дружба".

- В Думе предложили сократить до трех лет срок действия гарантии застройщика жилья. Сейчас срок составляет пять лет. Также предлагается снизить размер штрафа от суммы, присужденной за нарушение договорных обязательств, с 50% до 5%.

- России придется принять меры в связи с новой морской стратегией Украины, заявил Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал утвержденную Владимиром Зеленским стратегию, которая предусматривает постоянное присутствие стран НАТО в Черном море.

- Урсула фон дер Ляйен утверждена главой Еврокомиссии на второй срок. В своей программной речи она заявила о необходимости построить настоящий европейский оборонный союз.

- "Газпром" зафиксировал новый рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения РФ - 700,4 млн куб. м.

- Днем в четверг Ростовская область вновь ввела ограничения энергопотребления из-за жары и перегрузки. Вечером стало известно, что в регионе начали поэтапно отменять графики временного отключения энергоснабжения.

- КС РФ запретил усыплять бездомных животных в случаях перегруженности приютов. Зоозащитники опротестовали введенную в Бурятии норму, которая позволяет усыплять бездомных животных, если за месяц их никто не забрал.

- Минцифры заявило, что завладеть чужой квартирой через "Госуслуги" нельзя. В ведомстве опровергли сообщения о том, что мошенники смогут купить или продать недвижимость, получив доступ к аккаунту на портале.

- В Томской области мигрантам запретили работать в такси, общепите и образовании. Запрет вступает в силу 1 ноября.

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