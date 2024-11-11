Что произошло за день: понедельник, 11 ноября

Кремль о якобы состоявшемся разговоре Путина и Трампа, попытка угона вертолета и возобновление выдачи кредитов "семейной ипотеки" в ВТБ

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дмитрий Песков опроверг информацию о состоявшемся телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. Это ложная информация, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. В Кремле также сообщили, что от Берлина пока не поступало сигналов по поводу возможности разговора канцлера Германии и президента России.

- Пресечена попытка угона вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС РФ со стороны ГУР Украины. В ФСБ сообщили, что в результате контрмер удалось установить позиции ВСУ и нанести по ним удар.

- Суд в Москве заочно арестовал судью МУС Бен Махфуда. Он является обвиняемым по уголовному делу о незаконном заключении под стражу.

- Аэропорт Саратова закрывали на несколько часов из-за угрозы БПЛА.

- Путин расширил список компаний с правом самим определять перечень раскрываемой информации. В список дополнительно включены: "Сургутнефтегаз", "НОВАТЭК", его СПГ-проекты – ОАО "Ямал СПГ" и ООО "Артик СПГ 2", а также АО "ЦКБ "Лазурит".

- Белоруссия официально стала партнером БРИКС.

- ВТБ с 13 ноября возобновит проведение сделок по "семейной ипотеке". На прошлой неделе госкорпорация "ДОМ.РФ" распределила 350 млрд рублей лимитов по "семейной ипотеке" между банками. ВТБ получил 122,4 млрд рублей.

- Криптобиржа FTX через суд потребовала у Binance и Чанпэна токены на $1,8 млрд. Иск касается сделки, в рамках которой FTX в июле 2021 года выкупила 20% своих акций у Binance, Чжао Чанпэна и других топ-менеджеров в обмен на токены на сумму $1,76 млрд.

- Фильм о Дональде Трампе не получил прокатное удостоверение в России. Причина отказа прокатчик картины "Ученик. Восхождение Трампа" не сообщил.