Восемь комплектов наград будет разыграно в Пхенчхане во вторник

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В очередной соревновательный день зимних Игр-2018 в Южной Корее планируется разыграть восемь комплектов наград.

В 3:05 мск вторника начнется матч за третье место между командами России и Норвегии по керлингу в дабл-миксте. В 14:05 начнется финал, борьбу за золото поведут Канада и Швейцария.

На 5:00 мск запланирован финал сноубордисток в хаф-пайпе. Среди тех, кто поведет борьбу в финал, россиянок нет.

В 9:00 начнется финал в соревновании горнолыжников в слаломе. В нем примут участие те, кто успешно преодолеют предварительный этап, в комбинации (5:30). Россию здесь представит Павел Трихичев.

В 13:30 начнутся решающие заезды среди женщин в одиночных санях. Среди претенденток – россиянка Екатерина Батурина.

В 14:00 начнется финал в мужском забеге конькобежцев на 1500 м. Среди участников – россиянин Сергей Трофимов, он побежит в паре с представителем Казахстана Федором Мезенцевым

В 15:10 состоится женский финал в забеге на 500 м в шорт-треке. Ему будут предшествовать квалификационные заезды (начало – 13:00), в числе участниц которых россиянка Софья Просвирнова.

В 15:25 начнется финал спринтерской лыжной гонки классическим стилем среди женщин, в 15:35 – среди мужчин. Участие в квалификационных заездах (они начнутся в 11:30) примут россияне Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Алиса Жамбалова, Александр Большунов, Александр Панжинский, Алексей Виценко, Андрей Мельниченко.

Российские спортсмены выступают на Зимних играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.