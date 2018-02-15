Глава Минспорта РФ усомнился в целесообразности своей поездки на ОИ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Глава Минспорта России Павел Колобков заявил, что возможность его поездки на Олимпийские игры в Южную Корею пока сохраняется, однако выразил сомнение в ее целесообразности из-за решений МОК.

"Сохраняю возможность, но не факт, что поеду", - заявил П.Колобков "Интерфаксу", отвечая на вопрос, сохраняется ли возможность его поездки на Олимпийские игры в Пхенчхан.

Он добавил: "Конечно, хотелось бы, но в связи с решениями МОК в таком статусе, наверное, это будет не совсем верно".

Вместе с тем, он заметил, что сомневается в своей поездке также и в связи с подготовкой к спортивным соревнованиям, в том числе чемпионату мира по футболу.

"Там у нас хорошая команда, все знают, что им там делать, поэтому такой необходимости нет", - сказал министр.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (кто конкретно из россиян сможет выступить в Южной Корее, решила специальная комиссия). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.