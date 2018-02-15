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МПК предварительно зарегистрировал на Паралимпиаду 33 спортсменов из РФ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Международный паралимпийский комитет (МПК) предварительно зарегистрировал на Паралимпиаду российскую делегацию в количестве 81 человек, в том числе 33 спортсмена, по троим решение будет принято позже, сообщает Паралимпийский комитет России.

"Была предварительно зарегистрирована заявленная российская делегация (81 человек, из них 33 спортсмена и 7 спортсменов-ведущих)", - говорится в сообщении ПКР на сайте в четверг.

При этом по ещё трем спортсменам решение будет принято позднее, в течение 7-10 дней.

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Как пояснили в ПКР, окончательная регистрация российских паралимпийцев на Игры в Южной Корее ожидается 1 марта. Первая группа спортсменов поселится в деревню 3 марта.

В связи со сжатыми сроками аккредитационные удостоверения члены делегации получат при въезде в Паралимпийскую деревню.

Также было согласовано, что в церемонии открытия Игр не примут участие спортсмены, участвующие в соревнованиях на следующий день.

Международный паралимпийский комитет разрешил спортсменам из России выступать Паралимпиаде-2018 лишь в пяти видах спорта; при этом они должны появляться на состязаниях в нейтральной форме и без национальной символики. В общей сложности российские паралимпийцы получили меньше 50 лицензий.

Теги: Паралимпиада, МПК
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