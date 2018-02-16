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Российская конькобежка Воронина завоевала бронзу ОИ в забеге на 5000 м

Есть обновление от 16:26

В активе российской сборной теперь две серебряные и шесть бронзовых медалей

Российская конькобежка Воронина завоевала бронзу ОИ в забеге на 5000 м
Наталья Воронина
Фото: Reuters

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Россиянка Наталья Воронина стала обладательницей бронзовой медали зимних Игр-2018 в конькобежном забеге на 5000 м.

Ее время - 6:53.98.

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Обладательницей награды высшего достоинства стала голландка Эсме Виссер (6:50.23), а второе место заняла представительница Чехии Мартина Сабликова (6:51.85), которая выступала в одном забеге с Ворониной.

Таким образом, теперь в активе олимпийской команды России восемь медалей – две серебряные и шесть бронзовых. В пятницу ее копилка пополнилась тремя медалями. Помимо Ворониной бронзовым медалистом стал лыжник Денис Спицов, ставший третьим в гонке на 15 км коньковым стилем. Серебряную медаль завоевал скелетонист Никита Трегубов.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по требованию МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Теги: Олимпиада-2018, конькобежный спорт
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