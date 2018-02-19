Российские керлингистки победили Данию на Олимпиаде

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Женская олимпийская команда России по керлингу нанесла поражение команде Дании в матче очередного кругового раунда зимних Игр в Пхенчхане.

Результат противостояния - 8:7 в пользу керлингисток сборной России.

Ранее российская сборная уступила Великобритании, Швеции, США, Японии, Швейцарии и победила команду Китая.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

"Интерфакс" ведет текстовую трансляцию очередного соревновательного дня.