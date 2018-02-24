Семь комплектов наград будет разыграно на Олимпиаде в субботу

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В очередной соревновательный день на зимних Играх-2018 в Пхенчхане спортсмены разыграют семь комплектов; в отдельных игровых дисциплинах продут финалы и матчи за бронзу.

В 5:00 мск пройдет финал в мужских соревнованиях в гигантском слалом, в данной дисциплине Россия не представлена. В 8:28 начнутся финалы в мужском и женском параллельных гигантских слаломах. В женских соревнованиях Россию представляет Алена Заварзина, Наталья Соболева, Екатерина Тудегешева, Милена Быкова, в мужских – Андрей Соболев, Дмитрий Сарсенбаев, Дмитрий Логинов, Виктор Уайлд.

В настоящее время проходят командные соревнования по горнолыжному спорту. Российская команда начинает свой путь в 1/8 финала, где соперниками по заездам будут горнолыжники сборной Норвегии. На 6:28 мск запланирован малый финал (за бронзу), на 6:34 – большой финал (золото, серебро).

В 8:00 начнется мужской марафон среди лыжников, дистанция – 50 км. Россию представят Алексей Червоткин, Александр Большунов, Андрей Ларьков, Денис Спицов.

В 15:30 начнется финал в женском масс-старте по конькобежному спорту, в 16:00 – в женском. Россияне в борьбе за выход в финал участвовать не будут.

Кроме того, в керлинге пройдет мужской финал Швеция – США (начало – 9:35) и матч за третье место в женском турнире Великобритания – Япония (14:05).

В 15:10 мск состоится матч за третье место мужского хоккейного турнира Чехия – Канада.

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.