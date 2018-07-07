Эмир Катара приедет на финал ЧМ в Москву и рассчитывает встретиться с Путиным

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, как ожидается, посетит Москву к финалу чемпионата мира по футболу, рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил посол Катара в Москве Фахад Мухаммед аль-Аттыйя.

"Да, запланировано, что эмир посетит Москву к концу этого турнира, и мы рассчитываем, что состоится его встреча с президентом (РФ)", - заявил дипломат журналистам в Москве.

В субботу в Москве проходит церемония открытия Дома Катара в Парке культуры и отдыха им.Горького.

Катарский дипломат высоко оценил работу российской стороны в организации мундиаля и подчеркнул, что теперь Катару задана высокая планка. Он также пожелал удачи сборной России, которая вечером сыграет в четвертьфинале турнира против сборной Хорватии.

Катар проведет чемпионат мира в 2022 году.