Собянин пригласил авторов фильма "Армия российских хулиганов" на ЧМ-2018

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил авторов фильма "Армия российских хулиганов", показанного каналом BBC2, приехать на чемпионат мира-2018 по футболу.

"Так же распространяли пугалки и перед Олимпиадой в Сочи. Приглашаю авторов в Россию, на #ЧМ2018. Хотя, скорее всего, футбол их не интересует", - написал Собянин твиттере в пятницу.

Британский телеканал показал документальный фильм о российских болельщиках, которые якобы предупреждают английских "коллег" о том, что для них чемпионат мира 2018 года станет "фестивалем насилия".

В аннотации к ленте отмечается, что в результате потасовок на чемпионате Европы в Марселе летом уже пострадали 100 английских фанатов.

Как сообщалось, за участие в беспорядках во время чемпионата Европы летом 2016 года в Марселе суд приговорил трех российских болельщиков к тюремному заключению на сроки от одного до двух лет. Зимой они были отпущены на свободу.