Сборная России по хоккею проведет три контрольных матча перед Олимпиадой

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Российская хоккейная сборная перед Олимпиадой сыграет с Белоруссией и Южной Кореей.

"Команда соберется 27 января на базе в Новогорске, где в течение 8 дней будет тренироваться на льду и в тренажерном зале. 30 января сборная сыграет контрольный матч против национальной команды Белоруссии", - говорится в сообщении пресс-службы Федерации хоккея России (ФХР).

4 февраля сборная сыграет против "Спартака", говорится в утвержденном ФХР плане подготовки мужской сборной к Олимпиаде.

Ближайший резерв главной сборной также встретится с командой соседей 1 февраля в Новогорске.

5 февраля команда вылетит в Корею, где продолжит подготовку в городе Ан Янг.

10 февраля состоится третий контрольный матч - против команды страны-хозяйки Олимпиады - Южной Кореи. На следующий день сборная России переедет в Олимпийскую деревню в город Каннын. 14 февраля команда возьмет старт в Олимпийских играх.

14 февраля в рамках группового этапа Россия играет с Словакией, 16 февраля - со Словенией, 17 февраля - с США.

Состав на олимпийский турнир будет назван 25 января. После этой даты до его начала замены в составе будут разрешены только в случае травм.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет утвердил окончательный вариант формы сборной России по хоккею на зимние Игры-2018.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею 1 ноября.