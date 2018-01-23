ОКР подтвердил отсутствие Шипулина, Ана и Устюгова в списках допущенных до Игр

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России подтвердил во вторник информацию о том, что в списке российских спортсменов, которых Международной олимпийский комитет готов пригласить на Игры 2018 года в Пхенчхан, и который обсуждался накануне с делегацией МОК, нет ряда ведущих атлетов, включая шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана.

"Главной темой вчерашнего дня переговоров нашей рабочей группы с коллегами из Международного олимпийского комитета был, конечно, список российских спортсменов, которых МОК готов пригласить в Пхенчхан. Мы изначально исходили из незыблемого права всех чистых спортсменов принять участие в Олимпийских играх. К большому сожалению, в том списке, который нам предоставили накануне, не оказалось целого ряда ведущих российских атлетов по нескольким видам спорта", - цитирует пресс-служба ОКР первого вице-президента организации Станислава Позднякова.

"Эти спортсмены, такие как, например, Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов, не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Освальда, они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются чистыми спортсменами. Тем не менее, их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют", - добавил он.

"В соответствии с решениями Исполкома, МОК обладает исключительным правом приглашать или не приглашать тех или иных спортсменов. Вместе с тем, эти причины должны быть обоснованы и разъяснены спортсменам", - говорится в заявлении.

В понедельник, 22 января, состоялась встреча представителей Олимпийского комитета России и рабочей группы Международного олимпийского комитета.

"По всем остальным пунктам повестки переговоров, которые касаются технических и организационных вопросов также была проведена большая работа, однако сейчас у нас на повестке, в первую очередь, вопрос по составу нашей команды. На данный момент вся информация носит пока предварительный характер, хотел бы подчеркнуть это. Будем сегодня обсуждать ситуацию со спортивными федерациями и продолжим диалог с МОК, после чего уже будут приняты окончательные решения", - сообщил Поздняков.

5 декабря исполком МОК решил временно приостановить членство Олимпийского комитета России, а на зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане смогут выступить только "чистые" от допинга российские спортсмены под нейтральным флагом. Их отбором займется специальная комиссия.