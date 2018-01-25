Федерация представила форму для российских хоккеистов на ОИ

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Федерация хоккея России обнародовала комплект игровых свитеров, в которых игроки российской команды будут выступать на олимпийском турнире в Пхенчхане на Играх-2018.

Из ролика, опубликованного в твиттере организации, следует, что в один из комплектов формы входит красный свитер, на котором белыми буквами и цифрами указаны фамилия и хоккеиста, его игровой номер, а также надпись Olympic Athlet from Russia. В другой комплект входит белый свитер, а все надписи сделаны красным цветом.

А вот и свитеры, в которых сборная России будет выходить на олимпийский лёд Пхенчхана! Изучаем и рассматриваем со всех сторон: pic.twitter.com/phyXshXJ3Z — Хоккей России (@russiahockey) 25 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил окончательный вариант формы для российской команды. За основу взят тот же комплект, разработанный компанией Nike, который изначально планировался для участия в Играх-2018. Но после того как было принято решение, что сборная России отправится в Южную Корею под нейтральным флагом, на выездном (белая) и домашнем (красная) комплектах была добавлена надпись Olympic Athlet from Russia.

Российские спортсмены смогут выступить на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета. Кто конкретно из россиян сможет выступить в Южной Корее, решит специальная комиссия. На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею 1 ноября.