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Спорт Зимние Олимпийские игры-2018

МОК зарегистрировал 169 спортсменов из РФ для участия в Олимпиаде

Есть обновление от 20:30

На Играх в Пхенчхане команда будет выступать без флага и гимна и называться "Олимпийские спортсмены из России"

МОК зарегистрировал 169 спортсменов из РФ для участия в Олимпиаде
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал 169 спортсменов из России для участия в XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, сообщила пресс-служба Олимпийского комитета России.

25 января первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков сообщил, что общая заявка спортсменов и сопровождающих от России на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане - 340 человек, в том числе спортсменов из этой заявки - 169 человек.

В тот же день пресс-служба ОКР назвала состав команды "Олимпийские спортсмены из России" для участия олимпиаде в Пхенчхане, в который вошли 169 спортсменов.

Биатлон

Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева.

25 января была утверждена окончательная заявка россиян на Олимпиаду-2018, а также объявлено, какие спортсмены поедут в Южную Корею. По решению комиссии МОК, в заявку не вошли ведущие российские атлеты - их вычеркнули в связи с подозрениями ВАДА о существовании в РФ некой государственной системы допинга.

Те спортсмены из РФ и официальные лица, которые поедут в Южную Корею, не будут иметь право использовать национальный флаг, герб гимн и любые другие национальные символы публично. МОК запретил им использовать символы в соцсетях. При этом спортсменам и сопровождающим в олимпийской деревне можно вывешивать флаг в спальнях и закрытых помещениях, но с предварительного одобрения МОК.

Бобслей и скелетон

Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Владислав Марченков, Руслан Самитов, Юрий Селихов, Алексей Стульнев, Никита Трегубов, Юлия Беломестных, Анастасия Кочержова, Александра Родионова, Надежда Сергеева.

Горнолыжный спорт

Александр Андриенко, Павел Трихичев, Александр Хорошилов, Анастасия Силантьева, Екатерина Ткаченко.

Керлинг

Александр Крушельницкий, Галина Арсенькина, Анастасия Брызгалова, Ульяна Васильева, Юлия Гузиева, Виктория Моисеева, Юлия Портунова.

Конькобежный спорт

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Лыжное двоеборье

Эрнест Яхин.

Лыжные гонки

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Евгений Климов, Денис Корнилов, Михаил Назаров, Алексей Ромашов, Ирина Аввакумова, Анастасия Баранникова, Александра Кустова, Софья Тихонова.

Санный спорт

Владислав Антонов, Андрей Богданов, Александр Денисьев, Андрей Медведев, Семен Павличенко, Роман Репилов, Степан Федоров, Екатерина Батурина.

Сноуборд

Никита Автанеев, Виктор Вайлд, Даниил Дильман, Дмитрий Логинов, Антон Мамаев, Николай Олюнин, Дмитрий Сарсембаев, Андрей Соболев, Владислав Хадарин, Милена Быкова, Мария Васильцова, Алена Заварзина, Кристина Пауль, Наталья Соболева, Екатерина Тудегешева, Софья Федорова.

Фигурное катание

Дмитрий Алиев, Джонатан Гурейро, Михаил Коляда, Владимир Морозов, Алексей Рогонов, Дмитрий Соловьев, Александр Энберт, Кристина Астахова, Екатерина Боброва, Наталья Забияко, Алина Загитова, Тиффани Загорски, Евгения Медведева, Мария Сотскова, Евгения Тарасова.

Фристайл

Илья Буров, Максим Буров, Семен Денщиков, Егор Коротков, Павел Кротов, Станислав Никитин, Игорь Омелин, Сергей Ридзик, Александр Смышляев, Павел Чупа, Алина Гриднева, Валерия Демидова, Виктория Завадовская, Любовь Никитина, Александра Орлова, Марика Пертахия, Лана Прусакова, Регина Рахимова, Кристина Спиридонова, Екатерина Столярова, Анастасия Таталина, Анастасия Чирцова.

Хоккей

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Сергей Андронов, Александр Барабанов, Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Павел Дацюк, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Кирилл Капризов, Богдан Киселевич, Илья Ковальчук, Василий Кошечкин, Алексей Марченко, Сергей Мозякин, Никита Нестеров, Николай Прохоркин, Илья Сорокин, Иван Телегин, Динар Хафизуллин, Игорь Шестеркин, Вадим Шипачев, Сергей Широков.

Надежда Александрова, Мария Баталова, Людмила Белякова, Лиана Ганеева, Ангелина Гончаренко, Елена Дергачева, Евгения Дюпина, Фануза Кадирова, Диана Канаева, Виктория Кулишова, Екатерина Лобова, Надежда Морозова, Екатерина Николаева, Валерия Павлова, Нина Пирогова, Екатерина Смолина, Ольга Сосина, Алена Старовойтова, Валерия Тараканова, Светлана Ткачева, Анастасия Чистякова, Анна Шохина, Алевтина Штарева.

Шорт-трек

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Теги: Олимпиада, ОИ-2018
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