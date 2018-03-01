Спорт

Российские паралимпийцы зарегистрировались на Играх-2018

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Процедура регистрации российской делегации спортсменов и персонала, участвующих в XII Паралимпийских зимних играх 2018 года в качестве нейтральных участников прошла в Пхенчхане, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России.

Делегация включает в себя 72 человека, из них девять спортсменов, которые примут участие в соревнованиях по горнолыжному спорту, 12 спортсменов в лыжных гонках и биатлоне, пять спортсменов-ведущих, а также трое в сноуборде. Команда по керлингу на колясках будет состоять из пяти спортсменов. В состав делегации также вошли 38 сопровождающих и официальных лиц.

"МПК продолжает рассматривать допуск к выступлению небольшого числа других российских атлетов, которые хотят соревноваться на Паралимпийских зимних играх в Пхенчхане", - отмечается в сообщении.

Зимняя Паралимпиада 2018 года пройдет с 9 по 18 марта.

Теги: Паралимпиада-2018
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