Матч Россия - Франция начнется во вторник с минуты молчания по погибшим в Кемерове

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Сборная России сыграет во вторник с Францией, надев траурные повязки, матч в Санкт-Петербурге начнется с минуты молчания в память о погибших в пожаре в Кемерове, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Российского футбольного союза в понедельник.

"Игра начнется с минуты молчания, футболисты будут с траурными повязками", - сказали в пресс-службе.

Игра с Францией пройдет во вторник на стадионе "Санкт-Петербург" на Крестовском острове.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. По последним данным, в результате пожара погибли 64 человека, в больницах находятся 13 пострадавших.