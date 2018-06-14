Букмекеры оценили вероятность триумфа сборной России на ЧМ в 1,5-2%

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Букмекеры назвали сборные Бразилии и Германии по футболу фаворитами стартующего в четверг чемпионата мира. Шансы национальной команды России на выигрыш золота ЧМ-2018 оцениваются как невысокие.

"Шансы России выиграть чемпионат мира по футболу составляют 1,5-2%, от букмекера к букмекеру. В то же время пятерка фаворитов ясна - это Бразилия с Германией, которые делят первое место по шансам; Франция с Испанией, которые делят третье место по вероятности победы на турнире, и Аргентина на пятой позиции по шансам. Вероятность итогового триумфа всех остальных сборных не превышает 10%", - сказал "Интерфаксу" эксперт компании "Рейтинг Букмекеров " Алексей Ткачук.

Мнение Романа Павлюченко

"Болеть буду за сборную России. Но если не Россия, то Аргентина. Месси все выиграл, не хватает чемпионата мира. Я желаю ему победить наконец-то. Что касается именно фаворитов, то выделяются Бразилия, Испания и Германия. Все-таки Аргентина, Португалия уступают этим трем командам. У Аргентины, к сожалению, оборона не так сильна, как атака", - сказал "Интерфаксу" эксперт компании, экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко.

Котировки на главных фаворитов

Букмекеры отмечают, что сделать ставку на победу Бразилии можно по коэффициенту 5,0. За 5,5 предлагается поставить на действующих чемпионов мира - сборную Германии. Эксперты напоминают, что четыре года, на ЧМ-2014, назад немцы в полуфинале разгромили Бразилию со счетом 7:1.

Вероятность того, что ЧМ-2018 выиграет Испания, эксперты оценили коэффициентом 7,0. За 7,5 можно поставить на сборную Франции. Шансы Аргентины, ведомой форвардом Лионелем Месси, оцениваются по коэффициенту 10,0. В 2014 году аргентинцы лишь в дополнительное время финального матча уступили Германии.

Второй эшелон фаворитов

Поставить на победу сборной Бельгии можно за 11,5. При этом бельгийцев ждет серьезная проверка уже на групповом этапе соревнования - матч со сборной Англии. Шансы англичан стать чемпионами аналитики оценили коэффициентом 17,5. Для команды Гарета Саутгейта главное - не доводить дело до серии пенальти: за последние 30 лет сборная Англии проиграла шесть серий из семи, отмечают букмекеры.



Сделать ставку на действующих чемпионов Европы - команду Португалии - можно с коэффициентом 26,0. Роналду и компания не прочь повторить успех двухлетней давности. За 29,0 можно поставить на победу сборной Уругвая. Шансы сборной Хорватии букмекеры оценили коэффициентом 34,0.

И снова о России

Вероятность того, что сборная России победит на домашнем турнире, оценивается коэффициентом 41,0. После распада СССР сборная России еще ни разу не выходила из группы на чемпионатах мира. Также за 41,0 можно поставить также на победу Колумбии.



Коэффициентом 67,0 оценили эксперты шансы победить сборной Польши во главе с супербомбардиром Робертом Левандовски. За 101,0 можно поставить на триумф Дании или Мексики. Вероятность победы Швейцарии оценивается по коэффициенту 126,0.



Сделать ставку на победу на ЧМ-2018 Сербии, Швеции или Перу можно с коэффициентом 151,0. Коэффициентом 201,0 букмекеры оценили шансы стать чемпионами мира команд Исландии, Сенегала, Египта и Нигерии.

Их шансы слишком малы

Поставить на Японию или Австралию предлагается по коэффициенту 301,0. Вероятность триумфа Марокко, Ирана и Коста-Рики оценивается коэффициентом 501,0. За 751,0 можно сделать ставку на Тунис или Южную Корею.



Согласно оценке аналитиков, меньше всего шансов выиграть ЧМ-2018 у команд Саудовской Аравии и Панамы. Вероятность их победы оценивается коэффициентом 1000,0.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

Первый матч сборная России проведет 14 июня – в московских "Лужниках" против команды Саудовской Аравии. Начало – 18:00 мск.