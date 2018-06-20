ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
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В фан-зоне Ростова-на-Дону матч Россия-Египет посмотрели 17 тысяч болельщиков

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Болельщики сборных Уругвая и Саудовской Аравии, находящиеся в фан-зоне Ростова-на-Дону, поддерживали сборную России в матче против Египта, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс" с места событий.

"Пиковая загруженность фан-зоны составила более 17 тыс. зрителей, которые собрались посмотреть матч Россия - Египет. Общая загруженность площадки за день составила более 25 тыс. человек", - сообщили агентству "Интерфакс" в оргкомитете чемпионата мира "Россия-2018".

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Как передает с места событий корреспондент "Интерфакса", в фан-зоне также присутствовали болельщики из Уругвая и Саудовской Аравии, которые активно поддерживали хозяев чемпионата.

"Знаю, что с русскими нам тоже еще предстоит играть, но я болею за вашу сборную в этом матче, это ваш турнир, ваш праздник, было бы очень грустно, если вы не вышли бы в плей-офф, но теперь у вас все шансы, хотя наша сборная должна выходить с первого места", - заявил болельщик сборной Уругвая Кристиан.

Он отметил, что российская сборная на домашнем чемпионате мира выглядит куда более серьезным соперником, чем казалась до начала мундиаля в России.

"Российский тренер сделал правильный выбор, когда взял в сборную Игнашевича. Ему 38 лет, а он остановил Салаха, одного из лучших в мире! Без него у вас в обороне была беда, а с ним - лучше, его опыт и уверенность помогли молодым игрокам. Старый волк, совсем как я", - добавил другой фанат уругвайской команды Диего.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной России добились победы над национальной командой Египта со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 и обеспечила себе хорошие шансы на выход в плей-офф. По итогам матча с Египтом ФИФА назвала лучшим игроком россиянина Дениса Черышева, забившего второй гол в ворота противника.

Теги: Ростов-на-Дону
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия22006
УругвайУругвай11003
Саудовская АравияСаудовская Аравия10010
ЕгипетЕгипет20020
 
Группа B
Команда И В Н П О
И.Р. ИранИ.Р. Иран11003
ПортугалияПортугалия10101
ИспанияИспания10101
МароккоМарокко10010
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция11003
ДанияДания11003
АвстралияАвстралия10010
ПеруПеру10010
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия11003
АргентинаАргентина10101
ИсландияИсландия10101
НигерияНигерия10010
 
Группа E
Команда И В Н П О
СербияСербия11003
БразилияБразилия10101
ШвейцарияШвейцария10101
Коста-РикаКоста-Рика10010
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика11003
ШвецияШвеция11003
Республика КореяРеспублика Корея10010
ГерманияГермания10010
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия10003
АнглияАнглия11003
ТунисТунис10010
ПанамаПанама10010
 
Группа H
Команда И В Н П О
ЯпонияЯпония11003
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия10010
 
Плей-офф
1/8 финала
8F1A1B2
8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F58F6
QF38F38F4
QF48F78F8
Полуфинал
SF1QF1QF2
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3RDLSF1LSF2
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