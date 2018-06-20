В фан-зоне Ростова-на-Дону матч Россия-Египет посмотрели 17 тысяч болельщиков

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Болельщики сборных Уругвая и Саудовской Аравии, находящиеся в фан-зоне Ростова-на-Дону, поддерживали сборную России в матче против Египта, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс" с места событий.

"Пиковая загруженность фан-зоны составила более 17 тыс. зрителей, которые собрались посмотреть матч Россия - Египет. Общая загруженность площадки за день составила более 25 тыс. человек", - сообщили агентству "Интерфакс" в оргкомитете чемпионата мира "Россия-2018".

Как передает с места событий корреспондент "Интерфакса", в фан-зоне также присутствовали болельщики из Уругвая и Саудовской Аравии, которые активно поддерживали хозяев чемпионата.

"Знаю, что с русскими нам тоже еще предстоит играть, но я болею за вашу сборную в этом матче, это ваш турнир, ваш праздник, было бы очень грустно, если вы не вышли бы в плей-офф, но теперь у вас все шансы, хотя наша сборная должна выходить с первого места", - заявил болельщик сборной Уругвая Кристиан.

Он отметил, что российская сборная на домашнем чемпионате мира выглядит куда более серьезным соперником, чем казалась до начала мундиаля в России.

"Российский тренер сделал правильный выбор, когда взял в сборную Игнашевича. Ему 38 лет, а он остановил Салаха, одного из лучших в мире! Без него у вас в обороне была беда, а с ним - лучше, его опыт и уверенность помогли молодым игрокам. Старый волк, совсем как я", - добавил другой фанат уругвайской команды Диего.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной России добились победы над национальной командой Египта со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 и обеспечила себе хорошие шансы на выход в плей-офф. По итогам матча с Египтом ФИФА назвала лучшим игроком россиянина Дениса Черышева, забившего второй гол в ворота противника.