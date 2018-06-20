Болельщики за час не смогли покинуть стадион после матча Россия-Египет в Петербурге

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Болельщики не могут покинуть Крестовский остров из-за очередей к станциям метро спустя час после окончания матча между сборными России и Египта на стадионе "Санкт-Петербург".

Как передал корреспондент "Интерфакса", после окончания матча болельщики не торопились покидать стадион, стоя аплодируя команде победителю. В результате к полуночи зрители в основном покинули стадион, но встали в многочисленные очереди к станциям метро.

Большая часть болельщиков предпочла воспользоваться специально построенной к ЧМ станцией Новокрестовская. На вход в станцию образовались пробки, которые регулировали, временно перекрывая доступ в вестибюль.

Матч Россия-Египет собрал почти 64,5 тысячи болельщиков. Сборная России обыграла сборную Египта со счётом 3:1.