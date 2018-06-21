Франция - Перу. Онлайн

В Екатеринбурге проходит матч второго тура группового этапа ЧМ-2018
Перерыв! Встретимся во втором тайме!
Две минуты добавил арбитр ко времени первого тайма!
Мбаппе получил передачу от Гризманна вразрез на правом фланге, а вот прострелил в штрафную на соперника. Ну, или соперник прервал передачу: так даже правильнее будет сказать
Лукас Эрнандес открылся на левом фланге атаки сборной Франции и получил таки мяч. Удар состоялся из пределов штрафной: вратарь отбил!
Неплохой показатель!
📢🇷🇺🎉— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 21, 2018
Уже 2 500 000 человек посетили Фестиваль болельщиков FIFA в городах #RUS. То ли еще будет!😯🙌 #FIFAFanFest pic.twitter.com/d8wQDlCAkE
Контратака сборной Франции чуть не продолжилась выходом два в одного. Причем тот, что один - вратарь перуанцев. Но он (Гальесе) вовремя вышел из ворот, чтобы перехватить передачу
ГОЛ! Сборная Франции вышла вперед! Оливье Жиру наносил удар по воротам из пределов штрафной. Мяч задел ногу соперника и немного сменил направление, чем воспользовался Килиан Мбаппе, который чуть ли не с линии ворот спокойно добил мяч в створ. 1:0!
Франция - Перу. 1:0
А сейчас постараться пришлось перуанскому вратарю Педро Гальесе. Мбаппе сейчас откликнулся на навес в штрафную и пяткой подправлял мяч в ворота
Паоло Герреро получил мяч примерно в центре штрафной и пробил по воротам! На пути мячу встал французский вратарь Уго Льорис! Это был опасный момент!
По времени владения мячом преимущество сейчас на стороне сборной Перу - 52% против 48%
С юбилеем, товарищи!
Матч Дания - Австралия посетил миллионный зритель ЧМ-2018 https://t.co/ZFLrYrWGB9— Интерфакс (@interfax_news) June 21, 2018
Паоло Герреро (Перу) получил желтую за неспортивное поведение
После навеса в штрафную французов перуанские футболисты и сами сфолили
В руку французском защитнику попал мяч. Игровой эпизод произошел между боковой линией и штрафной площадью сборной Франции. Судья зафиксировал фол
Француз Блез Матюиди сорвал атаку соперника. Получил он желтую карточку
Гризманн, находясь в штрафной, плотно бьет: накрывают его удар
Варан замыкал подачу головой: не попал он по воротам!
Право на угловой заработали футболисты сборной Франции. Посмотрим, что из этого выйдет
Поль Погба коварно пробил по перуанским воротам из-за пределов штрафной в дальний угол. Рядом со штангой пролетел мяч
Момент у ворот сборной Перу. Гризманн пробил из пределов штрафной справа: удар не достиг цели, пролетев мимо ворот
На трибунах тотальное преимущество болельщиков сборной Перу. По их голосовой реакции, даже не глядя на поле, можно понять, кто сейчас атакует.
Фаны сборной Перу #PER убеждены: дело в шляпе👍#FRAPER pic.twitter.com/4GL802xr3b— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 21, 2018
Подача в штрафную сборной Франции: вратарь поймал мяч
Перуанский футболист обнаружил, что вратарь сборной Франции отошел подальше от своих ворот, и пробил с центра поля. Во время полета мяча гул на трибунах возрастал, но мяч пролетел выше перекладины
На фоне перуанцев сборная Франции выглядит фаворитом, но соперник уже с первых минут попытался навязать свою игру
За всем процессом, находясь на поле, внимательно наблюдает арбитр из ОАЭ Мохаммед Абдулла Хасан Мохаммед
Матч начался! С мячом - футболисты сборной Франции. Они играют в синей форме, перуанцы - в красной
Команды выходят на поле! Сейчас будут звучать гимны стран!
Турнирная таблица группы сейчас выглядит так:
Группа С:— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 21, 2018
Первое очко #AUS на #ЧМ2018. #DEN - лидер
Впереди - матч #FRA vs #PER 😍 pic.twitter.com/6XIFY3WQxS
В Самаре несколько минут назад завершился матч других участников группы С:
#DEN 1-1 #AUS— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 21, 2018
ВСЁ! Боевая ничья в Самаре, которая не устроила никого, хотя у датчан, конечно, положение куда лучше#DENAUS #ЧМ2018 pic.twitter.com/JbDL8Frblf
Стартовые составы команд предлагаем вашему вниманию!
А вот и стартовые составы #FRA и #PER : сегодня Джефферсон Фарфан начинает игру на скамейке#FRAPER pic.twitter.com/AsnzzUYlim— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 21, 2018
В первом туре Франция обыграла Австралию (2:1), а команда Перу не обыграла Данию (0:1)
Игра пройдет сегодня в Екатеринбурге и стартует в 18:00 по московскому времени!
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Перу!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!