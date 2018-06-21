Матч Англия - Тунис собрал самую большую телеаудиторию в году в Британии

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) фиксирует рост телеаудитории чемпионата мира 2018 года в России, причем за главным футбольным турниром следят во всех уголках планеты, сообщает пресс-служба ФИФА.

Прямая трансляция стартового матча сборной Англии против Туниса (18 июня - ИФ) на ВВС1 привлекла 13,73 миллиона зрителей (доля 69,2%). Пик пришелся на 22:50 мск, когда футбол смотрели 18,6 миллиона человек, а капитан англичан Гарри Кейн забил победный гол.

Для Англии это самая высокая аудитория в 2018 году - прежде лидерство удерживала трансляция королевской свадьбы. Одновременно для Великобритании это самая высокая аудитория на пике с матча Англия - Уругвай на ЧМ-2014 в Бразилии (20,48 млн), сообщает ФИФА со ссылкой на Бюро по исследованию аудитории средств вещания (BARB).

Трансляцию стартового матча сборной Республики Корея против шведов вели три национальных канала (SBS, KBS2 и MBC). Суммарная аудитория составила 9,83 миллиона зрителей, что является самым высоким показателем с полуфинала домашнего ЧМ-2002 корейцев против Германии. Телеаудитория того матча составила 24,11 миллиона - более половины от максимальной на тот момент аудитории.

В отношении матча понедельника против шведов доля составила 61,4% от числа активных в этот временной отрезок телезрителей или 20,4% от абсолютного показателя, заявляет ФИФА, ссылаясь на компанию Starcom Korea.

На SVT1 матч шведов против Республики Корея посмотрели 1,58 миллиона человек (доля 89,6%). Это самая высокая телеаудитория в Швеции с чемпионата мира 2014 года, на который шведы не квалифицировались, однако не самая высокая аудитория на этом чемпионате. Лидерство у матча Бразилия - Швейцария, трансляция которого пришлась на прайм-тайм (воскресенье, 20:00). Эту встречу посмотрели 1,65 миллиона зрителей (53,2%). Тем временем цифровую трансляцию SVT оценили 1,52 миллиона человек - рекорд Швеции для прямых эфиров. Такие данные приводит ФИФА, ссылаясь на компанию MMS и телеканал SVT.

В Бельгии суммарная аудитория стартового матча сборной страны против Панамы составила 3,51 млн зрителей. Трансляция фламандского канала EEN (2,07 млн) и французского La Une (1,44 млн) получила доли в 85,8% и 87,9% - самые высокие показатели для программ любого жанра в 2018 году, отмечает ФИФА со ссылкой на Европейский вещательный союз (EBU).