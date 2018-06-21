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Матч Англия - Тунис собрал самую большую телеаудиторию в году в Британии

Есть обновление от 16:57

До этого лидерство удерживала трансляция королевской свадьбы

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) фиксирует рост телеаудитории чемпионата мира 2018 года в России, причем за главным футбольным турниром следят во всех уголках планеты, сообщает пресс-служба ФИФА.

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Прямая трансляция стартового матча сборной Англии против Туниса (18 июня - ИФ) на ВВС1 привлекла 13,73 миллиона зрителей (доля 69,2%). Пик пришелся на 22:50 мск, когда футбол смотрели 18,6 миллиона человек, а капитан англичан Гарри Кейн забил победный гол.

Для Англии это самая высокая аудитория в 2018 году - прежде лидерство удерживала трансляция королевской свадьбы. Одновременно для Великобритании это самая высокая аудитория на пике с матча Англия - Уругвай на ЧМ-2014 в Бразилии (20,48 млн), сообщает ФИФА со ссылкой на Бюро по исследованию аудитории средств вещания (BARB).

Трансляцию стартового матча сборной Республики Корея против шведов вели три национальных канала (SBS, KBS2 и MBC). Суммарная аудитория составила 9,83 миллиона зрителей, что является самым высоким показателем с полуфинала домашнего ЧМ-2002 корейцев против Германии. Телеаудитория того матча составила 24,11 миллиона - более половины от максимальной на тот момент аудитории.

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В отношении матча понедельника против шведов доля составила 61,4% от числа активных в этот временной отрезок телезрителей или 20,4% от абсолютного показателя, заявляет ФИФА, ссылаясь на компанию Starcom Korea.

На SVT1 матч шведов против Республики Корея посмотрели 1,58 миллиона человек (доля 89,6%). Это самая высокая телеаудитория в Швеции с чемпионата мира 2014 года, на который шведы не квалифицировались, однако не самая высокая аудитория на этом чемпионате. Лидерство у матча Бразилия - Швейцария, трансляция которого пришлась на прайм-тайм (воскресенье, 20:00). Эту встречу посмотрели 1,65 миллиона зрителей (53,2%). Тем временем цифровую трансляцию SVT оценили 1,52 миллиона человек - рекорд Швеции для прямых эфиров. Такие данные приводит ФИФА, ссылаясь на компанию MMS и телеканал SVT.

В Бельгии суммарная аудитория стартового матча сборной страны против Панамы составила 3,51 млн зрителей. Трансляция фламандского канала EEN (2,07 млн) и французского La Une (1,44 млн) получила доли в 85,8% и 87,9% - самые высокие показатели для программ любого жанра в 2018 году, отмечает ФИФА со ссылкой на Европейский вещательный союз (EBU).

Теги: футбол, ЧМ-2018, Англия
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Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия22006
УругвайУругвай22006
ЕгипетЕгипет20020
Саудовская АравияСаудовская Аравия20020
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия21104
ИспанияИспания20104
И.Р. ИранИ.Р. Иран21013
МароккоМарокко20020
 
Группа C
Команда И В Н П О
ДанияДания21104
ФранцияФранция11003
АвстралияАвстралия20111
ПеруПеру10010
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия11003
АргентинаАргентина10101
ИсландияИсландия10101
НигерияНигерия10010
 
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СербияСербия11003
БразилияБразилия10101
ШвейцарияШвейцария10101
Коста-РикаКоста-Рика10010
 
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МексикаМексика11003
ШвецияШвеция11003
Республика КореяРеспублика Корея10010
ГерманияГермания10010
 
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БельгияБельгия10003
АнглияАнглия11003
ТунисТунис10010
ПанамаПанама10010
 
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ЯпонияЯпония11003
СенегалСенегал11003
ПольшаПольша10010
КолумбияКолумбия10010
 
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